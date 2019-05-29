ABD-BAE Savunma İşbirliği Anlaşması hayata geçti

Beyaz Saray, ABD ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında daha önce imzalanan yeni Savunma İşbirliği Anlaşmasının resmen yürürlüğe girdiği açıkladı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Bolton ile Şeyh Nahyan'ın ortak deklarasyonu kamuoyu ile paylaşıldı.

© Sputnik / Aleksey Nikolskyi Bolton: Fuceyra limanındaki saldırıların ardında İran var

Açıklamada, "Savunma İşbirliği Anlaşması, ABD ile BAE arasındaki askeri iş birliğini geliştirecek ve kritik bir dönemde zaten dinamik olan askeri, siyasi ve ekonomik ortaklığı daha da pekiştirecektir" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, söz konusu anlaşmanın Körfez bölgesindeki güvenlik temelli konularda ABD ile BAE arasındaki ortak zemini geliştireceğine atıf yapıldı.

ABD, Suudi Arabistan'la birlikte Körfez'deki en yakın müttefiklerinden biri olan BAE ile 8 Mayıs'ta güncellenmiş bir Savunma İş Birliği Anlaşmasını imzalamıştı. Söz konusu anlaşmanın ABD'ye, BAE'ye daha fazla asker ve askeri ekipman göndermesine olanak sağlayacağı bildirilmişti.

ABD'nin bu ülkede halen 5 bin civarında askeri bulunuyor.