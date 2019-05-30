Rus vatandaşı Butina, Florida'nın Tallahassee cezaevine nakledildi

ABD Federal Cezaevleri Bürosu'nun veri tabanındaki kayıtlara göre 10 Mayıs'ta Warsaw kentindeki Northern Neck cezaevine nakledilen Butina, bir kez daha farklı bir cezaevine gönderildi.

Butina'nın avukatı Robert Driscoll, müvekkilinin bundan sonra başka bir cezaevine nakledilmeyeceğini ve cezasının geri kalanını Tallahassee cezaevinde çekeceğini söyledi.

ABD’de mahkeme, Rusya adına ajanlık yaptığı iddiasıyla dokuz aydır gözaltında olan Butina’nın 18 ay hapse mahkûm edilmesine hükmetmişti. Butina'nın dokuz aydır hapiste olmasını göz önünde bulunduran mahkeme, kendisinin dokuz ay daha hapiste kalacağını duyurmuştu.

Rusya lideri Vladimir Putin, Butina hakkında açıklanan 18 aylık hapis cezasını 'kanunsuzluk' olarak nitelemişti.