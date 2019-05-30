CTBTO, ABD'nin Rusya'ya yönelik suçlamalarına ilişkin: Sıra dışı bir şey gözlemlemedik

CTBTO, ABD Savunma Bakanlığı İstihbarat Ajansı (DIA) Başkanı Korgeneral Robert P. Ashley Jr.’un, Rusya’nın nükleer deneme moratoryumuna uymadığını düşündükleri yönündeki açıklamasını değerlendirdi.
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Örgütten Sputnik’e yapılan açıklamada, "Uluslararası Gözlem Sistemi normal çalışıyor ve olağandışı olay saptamadı. CTBTO, Uluslararası Gözlem Sistemi’nin nükleer denemeler sırasındaki patlamaları saptama yeteneğinden tamamen emin" ifadelerine yer verildi.
Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Antlaşması doğrulama rejiminin çalıştığını ve etkili olduğunu kaydeden örgüt, dünya genelinde 300’den fazla gözlem istasyonunun bulunduğunu kaydetti.
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