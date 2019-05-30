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11:22 30 Mayıs 2019
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    Yasakla kalmamış, yanlış yönlendirmişler: Popüler doğurganlık takip uygulaması kürtaj karşıtlarınca finanse edilmiş

    © REUTERS / CHRISTOPHER ALUKA BERRY
    ABD
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    Regl ve ovülasyon günlerini takip eden ‘The Femm’ adlı mobil uygulamanın kürtaj ve LGBTİ karşıtı Katolikler tarafından fonlandığı iddia edildi. Uygulamanın tartışmalı iki danışmanının da ABD’de doktorluk yapma izni olmadığı belirtildi. Uygulamanın yıllardır doğum kontrol konusunda yanlış yönlendirme yapabileceğinden kuşkulanılıyor.

    © REUTERS / LAWRENCE BRYANT
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    ABD’de giderek yayılan katı kürtaj yasaklarına dair tepkiler sürerken, yetkililerin kadın bedenine ve haklarına dair kısıtlamalar konusunda varabilecekleri nokta dudak uçuklatıyor.

    Son olarak cinsel yaşam, ovülasyon ve PMS (regl öncesi gerginlik sendromu) döngüsünü takip eden oldukça popüler bir uygulamanın kürtaj karşıtları tarafından finanse edildiği ortaya çıktı.

    Kişisel bilgileri kaydeden ‘The Femm’  adlı uygulama 2015 yılında piyasaya sürüldü ve şimdiye kadar 400 bin kadın tarafından indirildi. Uygulama ABD’nin yanı sıra AB, Afrika ve Latin Amerika’da da kullanılıyor.

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    Ancak Guardian’ın ortaya çıkardığına göre, uygulamanın iki danışmanı Pilar Vigil ve Patricio Contreras ABD’de doktorluk yapma iznine sahip değil ve kürtaja erişimin bir hayli kısıtlı olduğu Şili Santiago’daki bir Katolik üniversitesiyle yakın bağlantıları var. Vigil’in, ‘Katolik azizlerin bilimdeki yerini’ konu aldığı ‘İnanç ve Bilim Arasındaki Uyum’ gibi bilime aykırı çalışmaları bulunuyor.

    © REUTERS / JEENAH MOON
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    Bunun yanı sıra Femm, gelirinin önemli bir kısmını Chiaroscuro Vakfı’na bağış yapan kişilerden elde ediyor.

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    Vakfın başkanı ve en önemli destekçisi ise New Yorklu Katolik risk portföyü yöneticisi Sean Fieler.

    Fieler’in vakfı, doğum kontrolü ve kürtaj karşıtlığıyla bilinen ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence gibi politikacıların yanı sıra bu fikre sahip kurumları da destekliyor. Fieler, kürtaja o kadar karşı ki, pek çok eyaletteki kürtaj yasaklarının mimarı olan Cumhuriyetçileri bile ‘başarısız’ buluyor.

    ABD Gelir Dairesi’ne (IRS) göre Chiaroscuro, Femm’in geliştirilmesi için üç yılda 1.79 milyon dolarlık bir ödeme yapmış.

    Bunun dışında Femm ile aynı adreste bulunan ‘World Youth Alliance’ adlı yine bir kürtaj karşıtı organizasyon da, uygulama için 2016-2017 arasında 446 bin dolarlık kaynak sağlamış.

    © REUTERS / ELIJAH NOUVELAGE
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    Femm, finansörlerinin düşünceleri açığa vurmuyor. Ancak bu alanda bir ideolojik bağlantısı olan ilk uygulama yorumları yapılıyor.

    Haberlerin açığa çıkmasıyla, uygulamadaki bilgileri ve tavsiyeleri takip eden kadınlar arasında hormonal doğum kontrolün (doğum kontrol ilaçları) güvenliği ve etkililiği hakkında kuşku yarattı. Döngülerini takip ederek hamilelikten kaçınmak isteyen kadınlara yanlış bilgi verebileceği belirtildi.

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    Uygulama için çalışan, ancak jinekolog unvanı yerine ‘aile doktoru’ sıfatı taşıyan Dr. Lindsay Rerko, doğum kontrol ilaçlarının hastalıklara yol açmak ve sağlığı bozmak gibi yan etkileri olduğunu iddia ediyor.

    © AP Photo / Mary Altaffer
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    Femm gibi uygulamalar hakkındaki çalışmalarıyla bilinen Amerikan Kadın Hastalıkları ve Doğum Koleji’nden Dr. Nathaniel DeNicola ise, “Doğum kontrol hapları 20. yüzyılın en önemli sağlık başarılarından biri. Kadın sağlığı standartlarını bir parçası” yorumunu yapıyor.

    Birleşmiş Milletler’in 2015 tarihli raporuna göre, dünya çapındaki evli veya ilişkisi olan kadınların yüzde 57’si doğum kontrol hapı, prezervatif ya da spiral gibi yöntemleri tercih ediyor. Kuzey Amerika’da bu oran yüzde 69.3.

    Femm ise, ‘doğurganlık bilinci’ gibi başarısız olduğu bilinen yöntemleri öneriyor. ABD’de bu yöntemi tercih eden 100 kadından 25’inin istenmeyen gebelik yaşadığı aktarılıyor.

    Femm’in CEO’su Anna Halpine ise grubun ya da finansörlerin ideolojisinin ilgisiz olduğunu çünkü uygulamanın kürtaj sorunuyla ilgilenmediğini savunuyor.

    “Femm hiçbir zaman kürtaj hakkında yorum yapmadı ve bu alanda çalışmıyor” diyen Halpine, üreme ve sağlık konusunda bilgi verdiklerini söylüyor.

    Etiketler:
    Katolik, LGBTİ, Chiaroscuro Vakfı, Femm, doğurganlık, uygulama, ovülasyon, regl, Yasak, doğum kontrol, Doğum kontrol hapı, kürtaj, ABD
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