ABD, AB'ye 'Instex' konusunda yaptırım tehdidinde bulundu

Trump yönetimi, İran nükleer anlaşmasının kaderi üzeriden Avrupa ülkeleri ile mücadelesini derinleştirdi ve AB’yi Birleşik Krallık, Fransa ve Almanya tarafından, İran ile ticarete kalkan oluşturması amacıyla kurulan ödeme sistemine karşı yaptırım uygulamakla tehdit etti.

© AFP 2019 / Bryan Bedder ABD Dışişleri: İran'a yönelik yaptırımlar işe yarıyor

Bloomberg'in haberine göre, ABD Hazine Bakanlığı Terör ve Mali İstihbarat Müsteşarı Sigal Mandelker, Tahran ile ticareti sürdürmek için Avrupa aracı olan ‘Instex’in yürürlüğe girmesi durumunda, bununla ilişkili kişilerin ABD’nin finansal sisteminden men edilebileceğine işaret etti.

Mandalker, Instex Başkanı Per Fisher’a yazdığı mektupta, "Instex’ten kaynaklanacak potansiyel yaptırımları dikkatlice düşünmeniz konusunda sizi uyarıyorum. ABD yaptırımlarına takılacak aktivitelerle meşgul olmanın ABD’nin finansal sistemine erişim kaybı da dahil olmak çok ciddi sonuçları olabilir" dedi.

Almanya, Fransa, ve İngiltere, Ocak ayında şirketlerin İran ile ticaret yapmalarına olanak sağlayan Instex sistemini kurmaları ile 2015 yılında Trump yönetiminin ‘2015 İran Nükleer Anlaşması’nı geçen sene terk etmesinin ardından uygulanan geniş kapsamlı ABD yaptırımlarının aşılmasına zemin hazırlanmıştı.