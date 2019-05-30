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    U.S. President Donald Trump interacts with military personnel aboard the USS Wasp as he participates in a Memorial Day Address in Yokosuka, south of Tokyo, Japan May 28, 2019. REUTERS/Issei Kato

    McCain öldü, kavga bitmedi: Trump'ın 'Aynı isimli savaş gemisini gözüm görmesin' diye emrettiği ileri sürüldü

    © REUTERS / ISSEI KATO
    ABD
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    Trump'ın Japonya ziyaretinde geçen yıl ölen Senatör McCain ile aynı adı taşıyan destroyerin gözüne gözükmemesi için talimat gönderdiği, Pentagon'un da Başkomutan'ın bu emrini yerine getirdiği iddia edildi.

    John Mccain, cenaze
    © AP Photo /
    Trump, McCain'in cenazesine katılmıyor
    Cumhuriyetçi Parti'nin en önde gelen ismi kabul edilen ve "Bombala bombala bombala bombala bombala İran'ı" diye şarkı söylemişliği bulunan John McCain'in geçen yıl beyin kanserinden ölmesine rağmen ABD Başkanı Donald Trump ile arasındaki kavga bitmedi. Trump'ın Japonya ziyaretinde 82 yaşında hayatını kaybetmiş McCain ile aynı adı taşıyan destroyerin gözüne gözükmemesi için talimat gönderdiği, Pentagon'un da Başkomutan'ın bu emrini yerine getirdiği ileri sürüldü. 

    RUSYA İDDİASININ MÜSEBBİPLERİNDEN

    Vietnam Savaşı anılarıyla, 1987'den ölümüne dek senatörlük yapmasıyla, 2008 başkanlık seçiminde Demokrat Partili Barack Obama'ya karşı yarışan Cumhuriyetçi Partili aday olmasıyla ve sonrasında ABD'nin Suriye'ye doğrudan askeri müdahalede bulunmasını savunmasıyla tanınan McCain, Trump'ın başkan adaylığına baştan beri karşı çıktı ve başkan seçilmesinden sonra da eleştirilerini esirgemedi.

    John McCain
    © REUTERS / Aaron P. Bernstein
    McCain'in son sözlerinde Trump'a mesaj: Duvarları yıkmak yerine onların arkasına saklandığımızda büyüklüğümüzü zayıflattık

    Trump'ın başkanlık kampanyasının Rusya ile bağlantısı bulunduğunu iddia eden ve Christopher Steele tarafından hazırlanan dosyayı Aralık 2016'da dönemin FBI Direktörü James Comey'e teslim eden ve soruşturma talep eden kişi de McCain'di. Trump'ın baştan beri reddettiği Rusya iddialarını soruşturmakla görevlendirilen Özel Savcı Robert Mueller dün istifa ettiğini ve dosyanın kapandığını duyurdu.

    'GÖZDEN IRAK TUTUN'

    ABD'nin Hint-Pasifik Komutanlığı'nın Trump'ın geçen haftasonu Japonya'ya varışıyla ilgili bilgilendirmek için Donanma ve Hava Kuvvetleri'ne attığı e-postayı, The Wall Street Journal gazetesi ele geçirdi. AP haber ajansı böyle bir e-posta atıldığını üç ABD'li yetkiliye teyit ettirdi. 

    Donald Trump
    © REUTERS / Kevin Lamarque
    Trump'tan McCain'e 'saygı' açıklaması

    E-postada helikopterlerin iniş yapacakları yerler ve Trump'ın konuşma yapacağı USS Wasp destroyerindeki hazırlıklarla ilgili bilgilendirmenin ardından, "USS John McCain'in gözden ırak tutulması gerekiyor" talimatı verildi.  

    'DONANMADA ŞAŞKINLIK'

    Donanma'dan bir komutanın dile getirdiği USS McCain talimatıyla ilgili şaşkınlığı paylaşan Hint-Pasifik Komutanlığı'ndan e-postayı atan yetkili, talimatla ilgili daha fazla bilgi almak için Beyaz Saray Askeri Bürosu ile görüşeceğini söyledi. 

    WSJ: ADINI MUŞAMBAYLA KAPATTILAR

    The Wall Street Journal, ele geçirdiği fotoğraflara dayanarak, Trump'ın Japonya'ya varması öncesinde, USS John S. McCain adının üzerine muşamba serilerek kapatıldığını yazdı. Buna göre denizcilere de destroyerde McCain adının geçtiği her şeyin kaldırılması emri verildi. 

    TRUMP YALANLADI

    Haberlerin patlak vermesi üzerine Trump "Son Japonya ziyaretimde Donanma'nın USS John S. McCain gemisiyle ilgili olan biten hiçbir şeyden haberdar değilim" diye tweetledi.

    İNANDIRICI BULUNMADI

    AP, tweetle ilgili "Başkan, dikkat çekici şekilde, Japonya ziyareti öncesinde gemiyle ilgili bilgisi olmadığını söylemiyor" yorumunu yaptı. 

    ABD Savunma Bakanı Vekili Patrick Shanahan, bugün Endonezya'da gazetecilere açıklama yaparken, "Sabah gazeteleri okurken böyle bir şeyi ilk kez duydum" dedi. 

    Olayı soruşturup soruşturmayacağı sorulduğunda, Shanahan, "Biraz daha fazlasını öğrenmem lazım, bu sabah ilk kez gözüme ilişti" yanıtını verdi. 

    DONANMA: ZİYARET SIRASINDA HER ŞEY NORMAL DÜZENİNDEYDİ

    AP'ye konuşan Donanma komutanlarından, 7. Filo'nun Sözcüsü Clay Doss, savaş gemisine cuma günü serilen muşambanın Trump'ın geleceği cumartesi günü kaldırıldığını söyledi. Doss, "Tüm gemiler Başkan'ın ziyareti sırasında normal düzenindeydi" dedi. 

    AP'ye konuşan iki ABD'li yetkili, Yokosuka limanındaki tüm gemilerin ABD Başkanı'nın ziyareti için sıralandığını, Trump'ın konuşma yaptığı USS Wasp'den görülebilir durumda olduğunu, ancak yan yana durduklarından büyük ihtimalle isimlerinin okunabilir olmadığını, lakin limandan bakıldığını USS John S. McCain adının görülebildiğini anlattı. 

    'ZİYARET SIRASINDA MUŞAMBA KALKMIŞTI'

    "Muşamba Trump'ın gemiyi görmemesi için miydi" sorusu üzerine yetkililer muşambanın koruma amaçlı kullanıldığını ve ziyaret sırasında kaldırıldığı yanıtını verdi. 

    DONANMA: GEMİDEN GURUR DUYUYORUZ

    Donanma'nın halkla ilişkiler sorumlusu Koramiral Charlie Brown, dün gece "Başkan'ın Yokosuka ziyareti sırasında USS John S. McCain adı görünmez hale getirilmedi. Donanma bu gemiden, mürettebatından, adından ve mirasından gurur duymaktadır" diye tweetledi.  

    ÖNÜNE SET Mİ ÇEKİLDİ?

    AP'ye konuşan iki ABD'li yetkili, cumartesi sabahı 7. Filo yetkilileri ziyaret öncesi her şeyin nasıl gözüktüğünü incelemek için limanda yürüdüklerinde USS John S. McCain'in önünde bulunan mavnanın daha sonra kaldırılması için emir verildiğini ve Trump vardığında gitmiş olduğunu söyledi. 

    The Wall Street Journal, olaydan haberdar kaynaklara dayanarak, USS John S. McCain'de görevli olan ve geminin adının bulunduğu şapkalar takmaları gereken denizcilere Trump'ın ziyaret gününde izin verildiğini yazdı. 

    AP'ye konuşan iki ABD'li yetkili, USS John S. McCain'deki denizcilere izne çıkın denilmediğini, haftasonunda başka yerde olduklarını söyledi. 20 gemi ve donanma komutanlıklarından 800 denizcinin Trump'la buluşmak için USS Wasp'te toplandığını, bunların hepsinin logosuz, birbirinin aynısı donanma kasketleri taktıklarını sözlerine ekledi. 

    MEZARDA RAHAT YOK

    McCain ile Trump arasındaki söz düellosunda mukadderat galip gelirken, ilkinin ailesi hayattaki tüm eski Başkanların katıldığı cenazeye görevdeki Başkan'ı davet etmedi. Tüm hükümet binalarında bayrakların yarıya indirilmesinde ayak sürüyen Trump,  Washington Ulusal Katedralinde cenaze töreni düzenlenmesini de engellemeye çalıştı. McCain'in ölümünden 7 ay sonra, takvimler Mart 2019'u gösterirken, Trump 5 gün içinde 4 kez MacCain'i eleştiren açıklamalar yaptı. 

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