Pentagon, roket fırlatmalarında Rusya’yla işbirliğini yasakladı

Pentagon, satın alma yönetmenliğinde değişiklikler yaparak roket fırlatmaları alanında Rusya’yla işbirliğini yasakladı. Kararın, 31 Aralık 2022 tarihinde yürürlüğe gireceği belirtildi.

Pentagon’un açıklamasında, “Yasak kapsamındaki yabancı ülkelerin tanımı, Rusya’nın listeye dahil edilmesiyle genişletilecek” dendi. Yeni kısıtlamaların uzay uydularını ve rampaları da kapsadığı kaydedildi.

Listede yer alan diğer ülkeler Çin, Kuzey Kore, İran, Sudan ve Suriye.

RUSYA'DAN PENTAGON'A KINAMA

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roskosmos), ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) uzay araçlarının fırlatılmasında kullanılan Rus roketlerin yasaklanması yönündeki kararını kınadı.

Pentagon’un uzay araçlarının fırlatılmasında kullanılan Rus roketlerin yasaklanması yönündeki kararını kınayan Roskosmos, bu yöndeki kararın ABD-Rusya ilişkilerini bozduğunu belirtti.

Ajansın yayınladığı açıklamada, “Bu adımı, Washington’un uluslararası uzay hizmetleri pazarındaki haksız rekabetinin yeni bir tezahürü olarak kabul ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

‘PENTAGON’UN KARARI RUSYA VE ABD ARASINDAKİ İLİŞKİLERİ BOZUYOR’

“Aslında bu girişim, Amerikalı üreticileri Rus roket-uzay sanayi sektörü ile çalışma imkanından yoksun bırakmayı ve uluslararası pazarda kullanılan Rus fırlatma araçlarının sayısının suni olarak düşürülmesini amaçlıyor” denen açıklamada, Pentagon’un bu adımının iki ülke arasındaki ilişkileri bozduğu vurgulandı.

Kararın ayrıca dünya yörüngesine ticari amaçlarla çıkarılan uzay araçlarının düzenli fırlatmalarının organizasyonu ile ilgili uluslararası işbirliğini de olumsuz etkileyebileceği kydedildi.

Daha önce Pentagon, satın alma yönetmenliğinde değişiklikler yaparak roket fırlatmaları alanında Rusya’yla işbirliğini yasakladığını duyurmuştu. Karar, 31 Aralık 2022 tarihinde yürürlüğe girecek.