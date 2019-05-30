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    73. BM Genel Kurulu yan faaliyetleri kapsamında Nükleer İran'a Karşı Birleşmişler grubunun zirvesinde ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton konuştu

    Bolton: İran'ın BAE'deki petrol tankerlerine saldırısının delilleri BMGK'ya sunulacak

    © REUTERS / Darren Ornitz
    ABD
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    Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Fuceyra Limanı yakınlarında 4 ticari gemiye yapılan saldırının arkasında İran'ın olduğuna dair delillerin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) sunulacağını söyledi.

    Bolton, Orta Doğu ile Kuzey Afrika ülkelerinde Arapça yayın yapan, ABD merkezli El-Hurra kanalında yer alan açıklamasında, "BAE sahilinde gemilere yapılan saldırıların arkasında İran'ın olduğuna dair deliller BMGK'ya sunulacak." dedi. 

    9 Nisan 2018'de Beyaz Saray'da Suriye seçenekleri toplantısında askeri yetkililer brifing verirken Pence, Trump, Bolton
    © REUTERS / Carlos Barria
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    ABD'nin bölgeye askeri takviyeler göndermesi ve duruma hızlı bir şekilde karşılık vermesinin İran'ın caydırılmasına katkı sağladığını aktaran Bolton, İran'ın ABD misyonlarını hedef almasının büyük bir hata olacağını, böyle bir tutumun da müzakere isteğiyle uyuşmayacağını ifade etti.

    Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, bölgedeki güvenlik krizini görüşmek üzere önceki gün BAE'ye gitmişti.  Resmi temasları kapsamında BAE'yi ziyaret eden Bolton, dün başkent Abu Dabi'de gazetecilere yaptığı açıklamada, Fuceyra Limanı yakınlarında 4 ticari gemiye yapılan saldırının arkasında İran'ın olduğunu iddia etmişti. 

    Gemilere yönelik saldırının arkasında 'neredeyse kesin bir şekilde' İran'ın yerleştirdiği deniz mayınlarının olduğunu ileri süren Bolton, "Bunu başka kim yapabilir? Nepal'den birileri mi?" ifadelerini kullanmış, soruşturmanın devam ettiğini gerekçe göstererek herhangi bir kanıt sunmaktan kaçınmıştı.

    Bolton ayrıca ABD'nin, İran tarafından saldırıya uğraması halinde sert karşılık vereceklerini belirterek, "Bu tür eylemlerin ABD'den çok güçlü bir karşılık göreceği çok nettir." ifadelerine yer vermişti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi ise Bolton'ın Tahran'a yönelik suçlamalarını reddetmişti.

    ABD-İRAN GERİLİMİ

    ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton
    © Sputnik / Aleksey Nikolskyi
    Bolton: Fuceyra limanındaki saldırıların ardında İran var

    ABD'de Donald Trump yönetimi, 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan 8 Mayıs 2018'de çekildiğini açıklamıştı. Sonrasında Tahran yönetiminin petrol ihracatını hedef alan yaptırımları uygulamaya koyan ABD, nisan ayında İran Devrim Muhafızları Ordusunu "yabancı terör örgütleri" listesine almıştı.

    ABD, mayıs başlarında İran'dan gelebilecek tehditlere karşı tedbir amacıyla USS Abraham Lincoln Uçak Gemisi Taarruz Grubu ile 4 nükleer kapasiteli B-52 bombardıman uçaklarından oluşan Bombardıman Görev Gücü'nü Basra Körfezi'ne sevk etmişti.

    BAE'nin doğu sahilinde yer alan Fuceyra Limanı yakınlarında Suudi Arabistan, BAE ve Norveç'e ait 4 ticari kargo gemisi, 12 Mayıs'ta sabotaja uğramıştı. Bunun üzerine ABD de bölgede İran'a gözdağı vermek üzere F-15 ve F-35 uçakları ile uçuşlar gerçekleştirmişti.

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    Etiketler:
    ABD-İran İlişkileri, BM Güvenlik Konseyi (BMGK), John Bolton, İran, ABD
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