Kadın çalışanlar FBI'a cinsel ayrımcılık nedeniyle dava açtı

© AFP 2019 / Timothy Schumaker ABD Donanması'nda seks skandalı: Kadın personelin listesini tutmuşlar

Başvuru dilekçesinde, erkek eğitmenlerin düşmanca bir iş ortamı yarattığı, cinsel tacizde bulunduğu, uygunsuz şakalar yaptığı kaydedildi. Ayrıca eğitim gören kadınların erkeklere oranla çok daha fazla cezalandırdıkları hatta programdan bile çıkardıkları belirtildi.

Dava açan 16 kadından yedisi hâlâ FBI’da çalıştığı ve ‘misilleme’ yapılmasından korktuğu için kimliklerini gizledi.

Davacılar, FBI’ın eğitim programlarını gözden geçirmesini, daha fazla kadın eğitmen görevlendirmesini talep ediyor. Ayrıca, yaşadıkları duygusal stres nedeniyle her bir kadına 300 bin dolar ödenmesi isteniyor.

FBI ise bir açıklama yayımlayarak “FBI, tüm çalışanların değer ve saygı gördüğü bir çalışma ortamı oluşturma ilkesine bağlıdır. Çeşitlilik ana değerlerimizden biridir.Amerikan halkını koruma görevimizi etkin bir şekilde yerine getirmek için farklı cinsiyetten, deneyimden ve vizyondan insanlara ihtiyacımız var” değerlendirmesinde bulundu.

FBI’ın 2019 yılı verilerine göre kurumda görev yapan kadınlar azınlıkta. Her 100 ajandan sadece 20’si kadın olurken, ana eğitim programlarında bulunanların da yüzde 32’si kadın.