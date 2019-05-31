NTV: ABD'den S-400 heyetine yeşil ışık

NTV'den Serkan Kaya'nın haberine göre ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin S-400 hava savunma sisteminin NATO ile birlikte çalışabilirliği ve F-35 sistemlerine zarar verebileceği konusundaki endişelerini görüşmek üzere ilettiği Çalışma Grubu toplantısına olumlu bakıyor.

Haberde Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinde "S-400 ile ilgili çalışma grubu kurulması fikrinizi beğendim” dediği aktarıldı.

Erdoğan ile Trump son olarak çarşamba günü telefonda görüşmüştü. Erdoğan, ortak çalışma grubu teklifini Trump'a bir kez daha iletmişti.

Habere göre Trump’tan gelen bu olumlu sinyal sonrasında temasların hızlanması, teknik düzeyde yapılacak temasların olumlu sonuçlanmasının ardından da heyetler oluşturulması bekleniyor.