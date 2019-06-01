ABD'de silahlı saldırı: 12 ölü, 6 yaralı

Virginia Beach Polis Departmanı, sosyal medyadan saldırganın gözaltına alındığnı duyurdu.

ACTIVE SHOOTER SITUATION-municipal center, building 2. Multiple injuries. At this time it is believed that only 1 shooter, and they have been taken into custody. More to follow — Virginia Beach PD (@VBPD) May 31, 2019

Virginia Beach kenti yöneticisi Dave Hansen ise, yerel basına verdiği demeçte aktif bir tetikçi durumu olduğunu ve şüphelinin yakalanmadığını açıkladı.

Bu arada adliye binası dahil devlet daireleri kompleksine giriş ve çıkışlar yasaklandı.

Devlet dairelerinin dışında bir görgü tanığı tarafından kaydedilen videoda, koruyucu kıyafetler polisler dikkat çekti.

Nightingale just took off from Sentara Norfolk General Hospital. There are reports of an active shooter at the Virginia Beach Municipal Center with at least two victims #13NewsNow pic.twitter.com/1KBB5SmS2s — Jaclyn Lee 13News Now (@13JaclynLee) May 31, 2019

Olay yerindeki bir muhabir, halkın kamu işleri, kamu hizmetleri, iletişim ve bilgi teknolojisi, trafik mühendisliği, şehir, okul hizmetleri ve posta odası gibi planlama işlevlerini içeren kompleksinden çıkarıldığını bildirdi.