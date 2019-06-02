Trump: İngiltere anlaşmasız bir Brexit'e hazırlıklı olmalı

BBC Türkçe'nin aktardığına göre Trump, "İstediğin anlaşmayı alamazsan, adil bir anlaşma yapamazsan, o zaman yürüyüp gidersin" dedi. Röportajında Brexit Partisi lideri Nigel Farage'ın müzakere sürecinde yer alması gerektiğini söyleyen Trump, süreci de eleştirdi. Trump, İngiltere'nin Brexit müzakere sürecinde tüm kozları AB'nin eline verdiğini savundu.

.@realDonaldTrump urges UK to ‘walk away’ from Brexit talks if EU doesn't show flexibility https://t.co/gFDBVheOD7 pic.twitter.com/FCkSJkHrJV — Sputnik (@SputnikInt) June 2, 2019

ABD Başkanı dün de İngiliz Sun gazetesine verdiği röportajda eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın Muhafazakar Parti'ye mükemmel bir lider olacağını düşündüğünü belirtmişti. Johnson, Osmanlı İmparatorluğu'nun son Dahiliye Nazırı (İçişleri Bakanı) Ali Kemal'in torunu Stanley Johnson'ın oğlu.

Will Boris Johnson be our next Prime Minster by Presidential Appointment or certainly not because of Donald Trump's endorsement?#marr pic.twitter.com/8ZuiRtufLi — 𝚁𝚒𝚌𝚑𝚊𝚛𝚍 (@RicoS90) June 2, 2019

Öte yandan Trump'ın ziyaret öncesi İngiltere iç siyaseti ile ilgili yorumlarda bulunması 'diplomatik teamüllere aykırı' bulunarak eleştirildi.

Avam Kamarası'nın gündemini belirlemeden sorumlu bakan Mel Stride, Trump'ın fikirlerinin sadece kendisini bağladığını ve İngiltere'nin yeni başbakanının Trump tarafından seçilmeyeceğini söyledi.

Londra Belediye Başkanı Sadık Han ise, Trump'ı 'artan küresel tehdidin en korkunç örneklerinden biri' şeklinde tanımladı. Han, Observer'a verdiği röportajda, "Dünya çapında aşırı-sağ yükselişte, zor kazanılmış hak ve özgürlüklerimiz ile 70 yıldan uzun bir süredir liberal, demokratik toplumlarımızı tanımlayan değerlerimizi tehdit ediyor" dedi.

Han, "ABD ile iyi ilişkilerimiz olmalı ama Trump'ın önüne kırmızı halı sermemiz gerektiğini düşünmüyorum" ifadesini kullandı.

"I don't think we should be rolling out the red carpet."@SadiqKhan tells @skynewsniall on #Ridge that @realDonaldTrump should not have been granted a state visit to the UK.



More on this interview here: https://t.co/D53mUGQnGB pic.twitter.com/nPsqLjxBUb — Ridge on Sunday (@RidgeOnSunday) June 2, 2019

İngiltere Başbakanı ve Muhafazakar Parti lideri Theresa May 7 Haziran'da istifa edeceğini açıklamıştı. May, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma süreci (Brexit) planı konusunda parlamentoyu üç kez ikna etmeye çalışmasına rağmen bunu başaramadığı için istifa ettiğini belirtmişti.

Muhafazakar Parti'nin yeni liderini temmuz ayı sonuna kadar seçmesi bekleniyor. Partinin yeni lideri İngiltere'nin de yeni başbakanı olacak.