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20:57 02 Haziran 2019
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    WikiLeaks kurucusu Julian Assange'ın tutuklanması İngiltere'de protesto edildi

    'ABD Adalet Bakanlığı, Assange'ı çok gizli CIA verilerini sızdırmaktan suçlamayacak'

    © AP Photo / Matt Dunham
    ABD
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    Daha önce WikiLeaks kurucusu hakkında 17 yeni suçlamada bulunmak suretiyle toplamda 175 yıl hapis cezası talep etmiş olan ABD Adalet Bakanlığı'nın, Julian Assange'ı CIA'in çok gizli dosyalarının yayımlanmasındaki rolü için suçlamama kararı aldığı ileri sürüldü.

    © REUTERS / Henry Nicholls
    'WikiLeaks gibi organizasyonlara bugün her zamankinden daha fazla ihtiyaç var'
    Politico gazetesinin Amerikalı bir bürokrata ve konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD Adalet Bakanlığı’nın WikiLeaks kurucusu Julian Assange'ı CIA'in bazı son derece gizli dosyalarının yayımlanmasındaki rolü için suçlamama kararı aldığını yazdı.

    ZAMAN YOK

    Habere göre savcıların bu kararı almasının gerisindeki nedenlerden biri, Assange'a yönelik yeni suçlamaların yöneltilmesi için sürenin kısıtlı olması.

    CIA'İN FOYALARI ORTAYA ÇIKMASIN DİYE

    © REUTERS / Henry Nicholls
    WikiLeaks kurucusu Assange sağlık koşulları nedeniyle duruşmaya çıkamadı

    Bir diğeri de CIA'e ait olup yayımlanan dosyaların son derece gizli olması ve dava sürecinde kuruma ait daha fazla gizli verilerin ortaya çıkabileceğine dair endişe.

    ORİJİNAL OLDUKLARINI İTİRAF ETMEMEK İÇİN

    WikiLeaks tarafından yayımlanan dosyaların orijinal olduğunu CIA’in hiçbir zaman resmen doğrulamadığına dikkat çeken haberde, eski ABD Adalet Bakanı Yardımcısı Mary McCord’un şu ifadelerine yer verildi:

    © REUTERS / HENRY NICHOLLS
    BM raportörü: Julian Assange psikolojik işkence belirtileri taşıyor, ABD'ye iade edilmemeli

    "Muhbirin suçlanamayacağı bir takım sızıntı davalarının olduğuna hiç şüphe yok, zira bilgiler o kadar gizlidir ki, mahkemede kanıt sunmak için söz konusu bilgilerin orijinal olduğunu itiraf etmek zorunda kalırsınız."

    ABD'YE İADE MÜEBBET DEMEK

    ABD Adalet Bakanlığı yetkilileri geçen hafta Assange'a 17 yeni casusluk suçlamasının yöneltildiğini açıklamıştı. İngiltere'de tutuklu Assange'ın ABD’ye iade edilmesi durumunda ömrünün geri kalanını hapiste geçirmesi bekleniyor. 

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