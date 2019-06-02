Pentagon'dan Trump'a USS McCain tepkisi: Orduyu siyasete alet etme

Trump'ın Japonya ziyareti sırasında limanda bulunan USS McCain savaş gemisinin isminin örtülmesi Beyaz Saray ile Pentagon arasında krize yol açtı. Pentagon, Beyaz Saray'dan orduyu siyasete karıştırmamasını talep etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Japonya ziyareti sırasında Yokosuka limanında sıralanan Amerikan savaş gemileri içinden USS John S. McCain'in adının üzerine muşamba serilerek kapatması skandalı, Beyaz Saray-Pentagon ilişkilerini gerdi. Destroyerin adı, kendisiyle aynı ismi taşıyan amiral dedesi ve babasını onurlandırmasının ardından geçen yıl beyin kanserinden ölmesi üzerine Senatör John McCain'i de kapsamıştı. Ancak Trump'ın Cumhuriyetçi Parti'den olmasına rağmen siyasetteki ezeli düşmanı kesilen McCain'in e aynı adı taşıyan destroyerin gözüne gözükmemesi için Pentagon'a talimat gönderdiği basına sızdı.

Trump Yokosuka limanından geçerken USS McCain savaş gemisinin adının brandayla kapatılması olayından haberi olmadığını ifade eden Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, konuyla ilgili inceleme başlatmıştı. İncelemeden talimatın Pentagon'dan verilmediği ortaya çıktı.

Pentagon Sözcüsü Yarbay Joe Buccino, "Savunma Bakanlığı sunucusundan yapılan tüm e-posta ve doküman trafiğinin yanı sıra tüm resmi yazışmalarda yapılan detaylı inceleme, bu konunun (geminin adının kapatılması) Savunma Bakanlığı Ofisinden gelmediğini ortaya çıkardı" dedi.

Konunun Beyaz Saray'a taşındığını belirten Buccino, ordunun siyasallaştırılmasını istemedikleri vurgusunu yaptı:

"Shanahan, 31 Mayıs'ta Genel Sekreteri'ne Beyaz Saray Askeri Ofisi ile konuşarak Savunma Bakanlığı'nın siyasallaştırılmasına müsaade etmeyeceği emrini iletmesi için talimat verdi. Genel Sekreteri, mesajı güçlü şekilde ilettiğini bildirdi"

ABD Başkanı'nın asaleten Savunma Bakanlığına aday gösterdiği Shanahan'ın, savaş gemisinin isminin örtülmesi meselesi nedeniyle Senato'daki onay sürecinin hayli zorlu geçmesi bekleniyor.

ABD ordusunun mensuplarına aşırı siyasi konuşmalar yaptığı ve askerleri Meksika sınırında görevlendirdiği için zaten eleştirilen Trump, savaş gemisinin isminin örtülmesi haberinin patlaması üzerine, konudan haberinin olmadığını savunmuştu.

Shanahan da olayın bilgisi dahilinde gerçekleşmediğini söylemişti.

ABD Savunma Bakan Vekili, olayın soruşturulması için genel müfettiş atamayacağını açıklarken "Orduyu siyasallaştırmaya yer yoktur" demişti.

Beyaz Saray Genel Sekreter Vekili Mick Mulvaney ise ABD Donanması'ndan isim örtme talebinde bulunan Beyaz Saray'da Trump'ın McCain'e dair hissiyatını bilen genç bir çalışan olabileceği iddiasını ortaya attı.