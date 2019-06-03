Trump Twitter'dan duyurdu: Beyaz Saray Ekonomi Danışmanları Konseyi Başkanı Hassett istifa ediyor

Çok sayıda kabine üyesi ve üst düzey yöneticinin görevden ayrılma süreçlerini Twitter hesabından duyuran ABD Başkanı Donald Trump, bu sefer de Ekonomi Danışmanları Konseyi Başkanı Kevin Hassett'in görevden ayrılacağını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter paylaşımında, "Benim ve yönetim için büyük iş çıkaran Kevin Hassett, yakın zamanda görevinden ayrılıyor. ABD'ye döner dönmez yerine atanacak yetenekli ismi açıklayacağım. Kevin'e tüm yaptıkları için teşekkür ederim. O gerçek bir dost" ifadelerini kullandı.

Kevin Hassett, who has done such a great job for me and the Administration, will be leaving shortly. His very talented replacement will be named as soon as I get back to the U.S. I want to thank Kevin for all he has done - he is a true friend! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 3, 2019

'İSTİFA PLANIMI TRUMP'A ÖNCEDEN İLETTİM'​

Trump'ın Çin ve Meksika ile giriştiği ticaret savaşının tam da ortasında bu istifanın gelmesi dikkat çekti ancak Amerikan medyasına konuşan Hassett, istifa planını Trump'a çok önceden ilettiğini ve son zamanlardaki herhangi bir durumla ilişkili olmadığını iddia etti.

Eylül 2017'de Ekonomi Danışmanları Konseyinin başına getirilen Hassett, Trump yönetimin yeni vergi yasasını hazırlayan kilit isim olarak biliniyor.