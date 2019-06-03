Trump'tan İdlib açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump Rusya, Suriye ve İran’a çağrıda bulunarak, İdlib bölgesine yönelik saldırılara derhal son verilmesini talep etti.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Trump, "Rusya’nın, Suriye’nin ve daha az oranda İran’ın İdlib eyaletini bombaladığı ve rastgele suçsuz sivilleri öldürdüğü duyuluyor. Dünya bu katliamı seyrediyor. Amacınız ne? Bu size ne sağlayacak? Durun" ifadelerini kullandı.

Hearing word that Russia, Syria and, to a lesser extent, Iran, are bombing the hell out of Idlib Province in Syria, and indiscriminately killing many innocent civilians. The World is watching this butchery. What is the purpose, what will it get you? STOP! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 2, 2019

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