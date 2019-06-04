Pompeo: Umarız Rusya, AB'nin enerji sisteminden çıkarılır

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya’nın olmadığı bir enerji sevkiyat sistemini kurmasını umduklarını söyledi.

RTL Hollanda’ya konuşan Pompeo, Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattı projesinin hangi riskler taşıdığı sorusuna,"Biz Amerika’da, Avrupa’nın çeşitlendirilmiş, güvenli ve Rusya’dan bağımsız enerji sistemi ihtiyacına ciddi yaklaşmasını umuyoruz. Avrupa ve Rusya arasındaki ilişkilerin geçmişini biliyoruz ve çatışmalar sırasında Rusların, Avrupalıların Rusya değil kendi çıkarları doğrusunda verdikleri kararların onlara pahalıya mal olması için kullanabilecekleri tüm araçlardan yararlandığını da biliyoruz. Avrupa’nın her şeyi doğru yapmasını umuyoruz" yanıtını verdi.

Pompeo, Kuzey Akım-2 projesine katılan Hollanda şirketlerine yaptırım uygulanıp uygulanmayacağı sorusuna da, önceden bir şey söylemeyeceği yönünde yanıt verdi.

Bakan, Hollanda şirketlerinin bu tür yaptırımların kapsamı dışında tutulup tutulmayacağı sorusu üzerine de benzer bir değerlendirme yaptı.

ABD, Kuzey Akım-2 projesinin iptal edilmesini talep ediyor ve katılımcılarını yaptırımlarla tehdit ediyor.