Kayıt
12:57 05 Haziran 2019
Canlı Yayın
    Arama
    S-400

    ABD'den Türkiye'ye bir S-400 ültimatomu daha: Ya birini ya diğerini alabilirsiniz, ancak ikisini birden alamazsınız

    © Sputnik /
    ABD
    URL'yi kısaltın
    0 21

    ABD'den Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın almasına ilişkin bir ültimatom daha geldi. Ülkenin NATO Daimi Temsilcisi Kay Bailey Hutchison, F-35 jetleri almak istiyorsa Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın almaktan vazgeçmesi gerektiğini söyledi: "İkisini birden alamazsınız."

    NATO Elçisi Hutchison CNBC televizyonuna demecinde, Rusya’yı ‘NATO’yu bölmenin ve güçsüzleştirmenin yollarını bulmaya çalışmakla’ suçladı, Türkiye’nin S-400 satın almasının da Rusya’nın ‘bu planlarının gerçekleşmesine yardımcı olacağını’ öne sürdü.

    Dmitriy Peskov
    © Sputnik / Sergei Guneev
    Kremlin yine izah etti: S-400 anlaşması geçerli, Türk yetkililer defalarca söyledi
    Ayrıca Hutchison ‘bir Rus hava savunma sisteminin F-35 jetleriyle aynı askeri denetim mekanizması içerisinde yer almasının kabul edilemez’ olduğunu söyledi ve Türk yetkililere hitaben şunları söyledi: "Bir seçim yapmalısınız. Ya birini ya diğerini alabilirsiniz, ancak ikisini birden alamazsınız."

    Washington, Türkiye’nin S-400 sistemi satın almasını, Moskova ile Ankara arasındaki yakın ilişkilerin sembolü olarak gördüğü için bundan rahatsız oluyor. Ayrıca savunma sistemini S-400 bataryalarına entegre etmesinin Türkiye’nin kendisinin de üretim partneri olduğu F-35 uçağı programının güvenliği için bir risk olduğunu savunuyor.

    TÜRKİYE’DEN HAFTANIN SONUNA KADAR KARAR VERMESİ BEKLENİYOR

    S-400 hava savunma sistemi
    © Sputnik / Grigoriy Sisoev
    ABD Dışişleri, S-400 alımının Türkiye için taşıdığı 'riskleri' sıraladı
    Bu arada CNBC’nin haberinde, ‘Türkiye’nin S-400 alımını iptal edip seçimini ABD yapımı Patriot füzeleri satın almaktan yana kullanması için, bu haftanın sonuna kadar zamanı olduğu’ belirtildi.

    Ankara ise S-400'lerin, Türkiye’ye konuşlandırılacak F-35'lere karşı oluşturabileceği riskleri değerlendirmek amacıyla çalışma grubu kurulması için ABD'ye teklif götürmüştü.

    ABD Başkanı Donald Trump’ın bu teklife sıcak baktığı yönünde haberler ortaya atılsa da çalışma grubunun kurulup kurulmayacağına dair resmi bir açıklama yapılmış değil. Bunun yanında, Pentagon’un çalışma grubu fikrine sıcak bakmadığı biliniyor.

    RUSYA, ABD’NİN ÜLTİMATOMLARI İÇİN ‘KABUL EDİLEMEZ’ DİYOR

    Rusya ise ABD’nin S-400 satın alması konusunda Türkiye’ye ültimatomlar vermesinin kabul edilemez bir davranış olduğunu söylüyor. Rus yetkililer ayrıca, S-400’lerden vazgeçilmeyeceğini Türkiye defalarca doğruladığını belirtiyor.

    İlgili konular:

    Dışişleri: Türkiye’nin S-400 tedariğini ertelemeyi değerlendirdiğine ilişkin haberler gerçeği yansıtmamaktadır
    Karagül: 'S-400 alma' ne demek, neyle tehdit ediyorsunuz?
    Rus uzman, S-400 çalışma grubu kurulmasını değerlendirdi: ABD geri vites yapmaya başladı
    Kremlin'den S-400 açıklaması: Teslimatın gecikmesi söz konusu değil
    Rusya: Türkiye’ye S-400 sevkiyat tarihleri ile ilgili bir değişiklik yok
    Pentagon: S-400'ler için Türkiye ile çalışma grubu kurulmasına karşıyız
    ABD Dışişleri’nden Türkiye’ye bir S-400 tehdidi daha
    Etiketler:
    Donald Trump, Patriot, F-35, S-400, Kay Bailey Hutchison, Rusya, Türkiye, ABD, NATO
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Arnavutluk'un başkenti Tiran'da kılınan Bayram namazından bir kare.
    Dünyada Ramazan Bayramı kutlamaları
    Karikatür
    Londra'da May'le görüşen Trump: Protesto yok, tezahürat var
    İnfografik
    Dünyada geleneksel İslami giysilere yönelik yaklaşım
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet