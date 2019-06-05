ABD'den Türkiye'ye bir S-400 ültimatomu daha: Ya birini ya diğerini alabilirsiniz, ancak ikisini birden alamazsınız

NATO Elçisi Hutchison CNBC televizyonuna demecinde, Rusya’yı ‘NATO’yu bölmenin ve güçsüzleştirmenin yollarını bulmaya çalışmakla’ suçladı, Türkiye’nin S-400 satın almasının da Rusya’nın ‘bu planlarının gerçekleşmesine yardımcı olacağını’ öne sürdü.
Washington, Türkiye’nin S-400 sistemi satın almasını, Moskova ile Ankara arasındaki yakın ilişkilerin sembolü olarak gördüğü için bundan rahatsız oluyor. Ayrıca savunma sistemini S-400 bataryalarına entegre etmesinin Türkiye’nin kendisinin de üretim partneri olduğu F-35 uçağı programının güvenliği için bir risk olduğunu savunuyor.
TÜRKİYE’DEN HAFTANIN SONUNA KADAR KARAR VERMESİ BEKLENİYOR
Ankara ise S-400'lerin, Türkiye’ye konuşlandırılacak F-35'lere karşı oluşturabileceği riskleri değerlendirmek amacıyla çalışma grubu kurulması için ABD'ye teklif götürmüştü.
ABD Başkanı Donald Trump’ın bu teklife sıcak baktığı yönünde haberler ortaya atılsa da çalışma grubunun kurulup kurulmayacağına dair resmi bir açıklama yapılmış değil. Bunun yanında, Pentagon’un çalışma grubu fikrine sıcak bakmadığı biliniyor.
RUSYA, ABD’NİN ÜLTİMATOMLARI İÇİN ‘KABUL EDİLEMEZ’ DİYOR
Rusya ise ABD’nin S-400 satın alması konusunda Türkiye’ye ültimatomlar vermesinin kabul edilemez bir davranış olduğunu söylüyor. Rus yetkililer ayrıca, S-400’lerden vazgeçilmeyeceğini Türkiye defalarca doğruladığını belirtiyor.
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