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19:03 05 Haziran 2019
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    Havana'ya demirleyen cruise gemilerinden inen turistler nostaljik otomobillerle şehir turu atarken

    Trump, ABD'den Küba'ya grup turlarını ve yolcu gemilerini yasakladı

    © REUTERS / ALEXANDRE MENEGHINI
    ABD
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    Trump yönetimi, İran, Venezüella gibi Küba'yı da kıskaca alıp can damarlarını kesme çabalarını yoğunlaştırdı. ABD'den Küba'ya grup turlarına ve yolcu gemisi seferlerine bugünden itibaren yasak getirildi.

    ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS / Kevin Lamarque
    Trump: Artık sadece Venezüella'da değil Nikaragua ve Küba'da da sosyalizm ve komünizmin sayılı günleri kaldı
    Trump yönetiminin bu son yaptırımıyla Küba'ya sadece turistik değil eğitim ve kültürel amaçlı turlara da son verildi.

    Yolcu gemilerinin yanısıra özel yatlar ve balıkçı teknelerinin de Küba'da durması yasaklandı.

    ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'aile ziyareti ve diğer yasal seyahat biçimleri' kapsamında Küba'ya ticari seyahatlerin devam edeceğini, ancak özel yat ve uçaklara yasak getirildiğini duyurdu.

    KOMÜNİZM DÜŞMANLIĞI

    ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS / Carlos Barria
    Trump, ABD'nin Küba'yla normalleşme sürecini iptal etti

    Böylece Küba'nın komünist yönetimiyle birlikte halkını da cezalandıran ABD Başkanı Donald Trump, birbiri ardına getirdiği yasaklarla selefi Barack Obama'nın 2016'da başlattığı Küba ile ilişkileri normalleştirme adımlarını tersine çevirdi.

    ABD vatandaşları, Küba'ya giderken daha çok gemi yolculuğunu tercih ediyordu. Bu yıl ocak-nisan ayları arasında 143 bine yakın Amerikalı Küba'ya bu yolla giderken, uçakla seyahat edenlerin sayısı da 115 bine ulaştı.

    Küba lideri Raul Castro- ABD Başkanı Barack Obama
    © REUTERS / Carlos Barria
    Obama ve Castro'dan Meksika dalgası

    'BATI YARIKÜRE'DE İSTİKRARI BOZUYOR'

    ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, salı günü son yasakla ilgili açıklamasında, "Küba Batı Yarıküre'de istikrarı bozan bir rol oynamaya devam ediyor; Venezüella ve Nikaragua gibi ülkelerde ABD'nin hasımlarını destekliyor" gerekçesini getirdi.

    'STRATEJİK KARARIMIZ'

    Barack Obama / Havana
    © REUTERS / Carlos Barria
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    Mnuchin şöyle devam etti:

    "Bu yönetim, Küba rejimi üzerindeki yaptırımların ve diğer sınırlamaların gevşetilmesi kararını geri çevirme konusunda stratejik bir karar vermiştir. Bu uygulama, Küba ordusu, istihbaratı ve güvenlik güçlerinin eline Amerikan doları geçmesini engelleyecektir."

    'KOMÜNİST KALMAYA DEVAM EDİYOR'

    ABD Başkanı Barack Obama ve Küba Devlet Başkanı Raul Castro Havana'da bir araya geldi
    © REUTERS / JONATHAN ERNST
    Castro ve Obama’dan tarihi buluşma

    ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross da "Küba komünist olmaya devam ediyor. ABD'nin eski yönetimi ise tarihsel olarak en saldırgan hasımlarımızdan birine çok fazla taviz verdi" diye konuştu.

    Öncesinde Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton 'örtülü turizm etkinliğine' Hazine Bakanlığı'nın son vereceğini söyleyerek son yasağın işaretini vermişti.

    OBAMA 'GİDİN GÖRÜN TANIŞIN' DEMİŞTİ

    ABD Başkanı Barack Obama
    © REUTERS / Carlos Barria
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    Obama yönetimi, 2016'da getirdiği düzenlemeyle, ABD'lilerin gruplar halinde veya tek başına Küba'ya ziyaretlerin önünü açmıştı.

    Bugüne dek en popülerleri, 'insandan insana' adı verilen gruplar halinde eğitim ve kültür turları ile 'Küba halkını destekleme' adı altında yapılan geziler oldu.

    KÜBALILARIN EVLERİNDE KALINIYORDU

    ABD Başkanı Barack Obama Küba'da
    © REUTERS / Carlos Barria
    88 yıl sonra tarihi adım: ABD Başkanı Obama, Küba'da
    'Küba halkını destekleme' kategorisinde seyahat, ülkedeki işletme sahipleri, sanatçılar ve farklı projeler yürüten insanlarla toplantı ve ziyaretleri ve otel yerine yerel halkın evlerinde kalmayı gerektiriyordu.

    Küba hükümetinin verilerine göre, adaya en fazla ziyaret, Kanada'nın ardından kaydadeğer bir Kübalı göçmen nüfusunun da bulunduğu ABD'den yapılıyor. Bu ziyaretlerin büyük kısmı gemiyle gerçekleştiriliyor.

    Etiketler:
    yasak, yolcu gemisi, Wilbur Ross, Steven Mnuchin, Donald Trump, Küba, ABD
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