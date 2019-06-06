Kongre üyelerinden Trump’a ‘Rusya’yla START Anlaşması’nı uzat’ çağrısı

ABD Kongresi’nin bazı üyeleri, Başkan Donald Trump’a yazdıkları mektupta, süresi 2021’de bitecek olan Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'nı (START) uzatmaya çağırdı.

Mektup, Demokrat Partili senatörler Bob Menendez, Jack Reed, Mark Warner ve Dick Durbin ile ABD Temsilciler Meclisi üyeleri Eliot Engel, Adam Smith, Adam Schiff ve Pete Visclosky’nin imzalarını taşıyor.

Senatör Bob Menendez’in internet sitesinde yayınlanan açıklamada, “Kongre üyeleri, Başkan Trump’a mektupta, START Anlaşması’nı uzatma yoluyla ülkemizin silahları üzerindeki kontrol mimarisini daha iyi korumaya çağırdı” dendi.

Anlaşmanın uzatılmamasının, ABD için uzay vadeli olumsuz sonuçlar doğuracağı kaydedildi.

Yeni START Anlaşması, 8 Nisan 2010'da dönemin Rusya Devlet Başkanı Dmitriy Medvedev ve ABD Devlet Başkanı Barack Obama tarafından imzalanmıştı.