'Rusya'yı tehdit olarak gören Amerikalıların sayısı azalıyor'

CNN televizyonunun yaptığı araştırma, Rusya’yı ABD için büyük tehdit olarak gören Amerikalı sayısının önemli ölçüde azaldığını gösteriyor.

Araştırma sonuçlarına göre, Rusya’yı “çok büyük” veya “orta derecede büyük” tehdit olarak gören Amerikalıların oranı yüzde 65’e indi. Bir yıl önce bu oran yüzde 78’di.

Kuzey Kore’yi tehdit olarak gören Amerikalıların oranı yüzde 70 olarak gerçekleşirken bunun 2015’ten bu yana en düşük seviye olduğu kaydedildi. Geçtiğimiz yıl Kuzey Kore’yi tehdit olarak görenlerin oranı yüzde 80’di.

Amerikalıların yüzde 66’ı, İran’ın büyük tehdit oluşturduğu görüşünde. 2018’de bu gösterge yüzde 75’ti.

Ayrıca Amerikalıların yüzde 65’i, Çin’i “çok büyük” veya “orta derecede büyük” tehdit olarak gösteriyor.

28-31 Mayıs günleri arasında gerçekleşen araştırmaya binden fazla ABD vatandaşı katıldı.