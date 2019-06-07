Trump: Rusya ile ilişkiler cadı avından zarar gördü ancak düzeltilebilir

Fox News'e demeç veren ABD Başkanı Donald Trump'a Rusya-ABD ilişkilerini geliştirmeye hâlâ ilgi duyup duymadığı soruldu.
Trump, "Bence Rusya'yla iyi ilişkilere sahip olabiliriz. İlişkilerimizin düzmece cadı avından zarar gördüğünü düşünüyorum. Rusya ile iyi ilişkilere sahip olabilirdim" dedi.
ABD Adalet Bakanı William Barr, "Mueller, Trump kampanyasından herhangi birinin Rusya hükümetiyle gizli işbirliği yaptığına dair kanıt bulmadı" demişti.
Mueller'in raporuna ilişkin açıklamalarda bulunan Trump, ABD'deki en büyük cadı avı olarak adlandırdığı sürecin sonunda Rusya'ya gizli anlaşma yapılmadığının ortaya çıktığını vurgulamıştı.
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