ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanı Wolters: S-400'ler F-35'lerle bir arada kullanılamaz

'F-35'LERİN POTANSİYELİNİ ORTAYA ÇIKARMAYA ÇALIŞIYORLAR'
S-400 ile F-35'i bir arada kullanma ve böylece F-35'in potansiyelini ortaya çıkarma çabası gördüklerini belirten Wolters, "F-35'lerin imkan ve kabiliyetleri hakkındaki bilgileri Ruslarla paylaşmak istemediğimizi söylemek isterim" dedi.
'TÜRKİYE İLE ORTAK NOKTALAR İHTİLAFLARDAN DAHA FAZLA'
S-400'lerin NATO sistemlerine entegre olamayacağını da savunan Wolters, Türkiye ile NATO ülkeleri arasındaki ilişkilerde ortak noktaların ihtilaflardan daha fazla olduğunu kaydetti.
Daha önce Wolters, Ankara'nın S-400 füze savunma sistemleri alma eğiliminde olmasına rağmen ABD'nin Türkiye'yle müttefiklik ilişkilerini korumak istediğini söylemişti.
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