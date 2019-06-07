‘ABD, F-35 eğitimi alan Türk pilotları 31 Temmuz’da sınır dışı edebilir’

Foreign Policy, 6 Haziran tarihli mektuba dayandırdığı haberinde, ABD'nin Arizona eyaletindeki Luje Hava Üssü ve Florida eyaletindeki Eglin Hava Üssü’nde eğitim gören 42 Türk pilotun, 31 Temmuz’a kadar ülkeden ayrılması gerektiğini yazdı. O ana kadar tüm uluslararası seyahat düzenlemelerinin iptal edileceği, Türk pilotlarının üslere girişinin de yasaklanacağı kaydedildi.

Dergiye konuşan iki askeri kaynak, Shanahan’ın bu mektubu imzalayıp Türkiye’ye gönderdiğini doğruladı. Üçüncü bir kaynak, mektupta belirtilen adımların, Shanahan ve Akar arasındaki son telefon görüşmesinde dile getirildiğini bildirdi.

Haberde ayrıca ABD’ye gitmesi beklenen 34 Türk pilotun daha eğitim programının askıya alındığı ifade edildi. 20 pilotun bu ay içerisinde, 14’ünün daha Temmuz-Kasım döneminde ABD’ye gitmesi bekleniyordu.