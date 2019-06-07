ABD'den Türkiye'ye 'S-400 anlaşmasını iptal etmesi için' 2 ay süre

ABD basınında yer alan ve Pentagon kaynaklarına dayandırılan haberlere göre, Washington yönetimi Türkiye'ye Rusya ile imzaladığı S-400 anlaşmasını iptal etmesi için 31 Temmuz'a dek süre tanıdı.

Washington'ın Ankara'ya iki seçenek sunduğu, bu seçenelerin S-400 anlaşmasını Haziran'ın ilk haftasının sonuna dek Rusya ile S-400 anlaşmasını iptal etmesi ya da yaptırımların ve F-35 programının iptal edilmesinin de dahil olduğu uygulamalarla karşı karşıya kalması olduğu belirtildi.