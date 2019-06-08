Trump'tan NASA'nın Ay'a gidiş projesine tepki: Daha büyük şeylere odaklanmalılar

ABD Başkanı Donald Trump, NASA'nın 2024’te Ay’a gidiş projesini eleştirerek, "Bunu 50 yıl önce yaptık. Mars dahil (ki Ay da onun bir parçası) yaptığımız daha büyük şeylere odaklanmalılar" açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, İrlanda’dan ABD'ye dönüş yolunda Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı'na (NASA) tepki gösterdi.

Twitter hesabından açıklama yapan Trump, "Harcadığımız tüm paraya rağmen, NASA hala Ay’a gitmekten bahsetmemeli, biz bunu 50 yıl önce yaptık. Mars dahil (ki Ay da onun bir parçası) yaptığımız daha büyük şeylere odaklanmalılar" ifadelerini kullandı.

For all of the money we are spending, NASA should NOT be talking about going to the Moon - We did that 50 years ago. They should be focused on the much bigger things we are doing, including Mars (of which the Moon is a part), Defense and Science! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 7, 2019

Trump’ın bu çıkışının NASA Genel Müdürü Jim Bridenstine’nin Washington’da düzenlenen Uluslararası Uzay Kalkınma Konferansı'nda yaptığı, "Başkanın ilk talimatı 'Ay'a geri dönüyoruz' oldu" şeklindeki açıklamasından sonra gelmesi dikkat çekti.

NASA yöneticisi, ayrıca Ay’a 2024’te kapsamlı bir seyahatin yapılacağını, bunun öncekinden farklı olacağını ve Ay’da kalıcı olarak kalacaklarını ifade etmişti. NASA, Mars’a yapılacak seyahatlerde Ay’ı bir üs olarak kullanmayı planlıyor.

KENDİSİYLE ÇELİŞTİ

Trump’ın bu çıkışıyla daha önce uzay ve NASA konusunda yaptığı açıklamalarla çeliştiği dikkatlerden kaçmadı.

Geçen ay NASA’nın 21 milyar dolarlık bütçesine 1,6 milyar ek yapıldığını duyuran Trump, "Benim yönetimim altında NASA’yı yine çok iyi bir yere taşımak için restore ediyoruz ve Ay’a geri dönüyoruz, daha sonrası ise Mars" şeklinde paylaşımda bulunmuştu.