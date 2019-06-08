79 yaşındaki seri katilin 60 cinayetle bağlantısı ortaya çıktı

Teksas savcısı Bobby Bland, 1970 ve 2005 yılları arasında gerçekleştirilen cinayetlerle ilgisi araştırmaların devam ettiğini, Little’ın 60’dan fazla cinayetle ilişkisi olduğunu açıkladı.
ABD'de 3 kadını öldürmekten müebbet hapis cezasına çarptırılan Little, başka bir hapishaneye nakledildiği sırada 90 kadını öldürdüğünü itiraf etmişti.
Samuel Little told investigators he killed 90 women in Arizona, Arkansas, California, Georgia, Florida, Illinois, Louisiana, Maryland, Mississippi, Nevada, Ohio, South Carolina, Tennessee and Texas. Authorities have confirmed 60 murders https://t.co/OgBsgAzwl5 pic.twitter.com/eAzCGnLSlz— WPLG Local 10 News (@WPLGLocal10) June 8, 2019
Öte yandan Federal Soruşturma Bürosu (FBI), seri katil Little'ın öldürdüğü kadınlara ait robot çizimleri, kimliklerinin tespiti için bu yıl kamuoyuyla paylaşmıştı.
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