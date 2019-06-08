Pentagon: Türkiye’nin askerlerini eğitim için Rusya’ya gönderme kararından hayal kırıklığına uğradık

ABD Savunma Bakan Yardımcısı Ellen Lord, Türkiye’nin askerlerini S-400 sistemleri ile ilgili eğitim için Rusya’ya gönderme kararının ABD’yi hayal kırıklığına uğrattığını belirtti.

Basın açıklamasında konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Ellen Lord, ABD’nin Türkiye’nin askerleri uzmanlarını S-400 füze savunma sistemleri ile ilgili eğitim için Rusya’ya gönderme kararından hayal kırıklığına uğradığını kaydetti.

Washington’un Türkiye ile stratejik ortaklığa ve diyaloğa büyük değer verdiğini söyleyen Lord, “Ancak ABD, Türkiye’nin S-400 sistemleri ile ilgili eğitim için personel gönderdiğini öğrenince hayal kırıklığına uğradı. S-400’ler F-35’lerle uyumlu değil. Türkiye’nin S-400 sistemlerini teslim alması durumunda F-35’leri alamayacaklarını her düzeyde net bir şekilde ifade ettik” dedi.

'HENÜZ GERİ DÖNÜLEMEYECEK NOKTAYA GELMEDİ'

Bunun yanında atılan adımlardan hiçbirinin şimdiye kadar geri dönülemeyecek hale gelmediğini vurgulayan Lord, “Eğer Türkiye S-400’lerin alımından vazgeçme kararı alırsa biz program kapsamındaki olağan faaliyetlerin devam etmesini sabırsızlıkla bekliyoruz” diye konuştu.

Pentagon yetkilisi, özellikle de Türkiye’nin önümüzdeki çarşamba yapılması planlanan F-35’lerle ilgili yıllık yuvarlak masa toplantısına katılmayacağını, ayrıca programla ilgili norm güncellemelerinin de Türkiye’nin katılımı olmadan gerçekleştirileceğini ifade etti. Lord, tüm bunların ‘Türkiye'nin F-35 program yönetim faaliyetlerine katılımının düzenli bir şekilde sona ermesinin kolaylaştırılması amacıyla’ yapıldığına dikkat çekti.

Lord ayrıca Washington ile Ankara arasında anlaşma sağlanamaması durumunda şu anda F-35 eğitiminden geçen tüm Türk pilotların ve eğitmen pilotların 31 Temmuz’a kadar ABD’yi terk etmesi gerekeceğini de sözlerine ekledi.