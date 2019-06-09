Jeffrey: Türkiye ile SDG prensipte genel bir anlaşmaya sahip

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Suriye’nin kuzeyinde kurulması planlanan tampon bölge konusunda Türkiye ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında ‘genel bir anlaşma’ olduğunu söyledi. Washington merkezli Ortadoğu Enstitüsü’nde konuşan Jeffrey, ‘Türkiye ile SDG’nin çekilme ve güvenli bölge konusunda prensipte genel bir anlaşmaya sahip olduğunu’ söyledi; ABD’nin, ‘görüşmelerin başarılı olması için gerçek bir şans bulunduğuna inandığını’ ekledi.

Jeffrey, anlaşmanın nihai hale gelmesi için bazı noktalara hâlâ çözüm bulunması gerektiğini söyledi. Bunların, YPG’nin ne kadar geri çekileceği, IŞİD’le mücadeleden geriye kalan Amerikan silahlarının ne olacağı ve güvenli bölgenin nasıl yönetileceği olduğunu ekledi.

'AVRUPA ÜLKELERİ YER ALMAYACAK'

Gazete Duvar'ın haberine göre ABD’li yetkili, söz konusu tampon bölgede Avrupa ülkelerinin yer almayacağını da açıkladı. Avrupa ülkelerinin katılımı konusunda, “Hayır, böyle bir anlaşma yok, talep yok, bu alanda Avrupalılar için bir rol yok” dedi. Geçtiğimiz aylarda, ABD’nin İngiltere ve Fransa’yı önerilen tampon bölgeye asker yollamaya ikna etmeye çalıştığı öne sürülmüştü. Jeffrey ise Avrupalıların katılımı konusunun aralık ayındaki görüşmelerde gündeme geldiğini belirtse de, “Bu, herhangi bir bir anlaşmanın parçası değil” ifadelerini kullandı.