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15:18 10 Haziran 2019
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    Jared Kushner

    Trump'ın damadı ve başdanışmanı Kushner çıkar çatışması yarattı: Offshore yatırımcılar şirketine para akıtmış

    © REUTERS / James Lawler Duggan
    ABD
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    ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner’in hissedarlarından biri olduğu şirketin ‘kaynağı bilinmeyen offshore yatırımcılar’ tarafından desteklendiği ortaya çıktı. Bir kısmı Suudi Arabistan’dan geldiği belirtilen yatırımlar, ‘damat’ için bir kez daha çıkar çatışması sorularını doğurdu.

    Jared Kushner-Donald Trump
    © REUTERS / Kevin Lamarque
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    Jared Kushner’in hissedarları arasında bulunduğu Cadre adlı gayrimenkul şirketinin offshore bir hesaptan 90 milyon dolar yabancı fon aldığı belirtildi. 

    Guardian tarafından aktarılan habere göre,  vergi kaçırma cennetlerinden biri olarak bilinen Cayman Adaları’nda çokuluslu ABD yatırım bankası Goldman Sachs tarafından yönetilen bir araç vasıtasıyla para Kushner’in şirketine aktarıldı.

    Şirkete yakın iki kaynağın aktardığına göre, paranın bir kısmı ikinci bir offshore vergi cennetinden gelirken bir kısmı da Suudi Arabistan’dan geldi.

    Kushner, ABD hükümeti adına çalıştığı için Cadre’nin aldığı fonların, gizli bir çıkar çatışmasına yol açabileceği ve yatırımları hakkında şeffaflık sorunu yaratacağı belirtiliyor.

    ABD Başkanı Trump'ın Başdanışmanı Jared Kushner
    © REUTERS / Jonathan Ernst
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    George Washington Üniversitesi’nde yolsuzlukla mücadele kanunu ve hükümet etiği konusunda ders veren Jessica Tillipman, “İnsanlar onun uygunsuz bir etki altında kalıp kalmadığını merak edecektir” dedi.

    RUSYA SORUŞTURMASINDA DA GÜNDEME GELDİ

    Bu durum, Kushner'e çok gizli toplantılara katılabilmesi ve bu tarz belgerel erişebilmesi için verilen geçici güvenlik yetkisini akıllara getirdi. Bu izin daha sonra ‘çok gizli’ sıfatlı durumlar için kaldırılmıştı. Bu kararın, ‘dış etkiler ve iş ilişkileri’ endişeleri nedeniyle alındığı konuşuluyordu.

    Kushner'in yabancı iş ilişkilerini ABD seçimlerine Rusya'nın müdahale ettiği iddialarıyla ilgili soruşturmayı sürdüren özel savcı Robert Mueller de mercek altına almıştı.

    AVUKATLARA VE ŞİRKETE GÖRE ETİK SORUNU YOK

    ABD Başkanı Donald Trump ve Başdanışmanı Jared Kushner
    © REUTERS / Kevin Lamarque
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    Cadre, 2014 yılında Jared Kushner, kardeşi Joshua ve daha önce Goldman Sachs’da çalışmış olan arkadaşları Ryan Williams tarafından kuruldu.

    Trump’ın kızı Ivanka ile evli olan Jared Kushner’in tebliğ ettiğine göre, şirketteki hisseleri 50 milyon dolar değerinde.

    Avukatlarına göre Kushner, Beyaz Saray’daki görevine başladığında Cadre’nin yönetim kurulundaki görevinden istifa etti ve yüzde 25’ten az bir miktarda hisseyi elinde tuttu. Cadre de Kushner’in şirket operasyonlarında aktif rol almadığını açıkladı.

    Ancak Kushner, ilk etik beyanında Cadre ile olan bağlantısını sunmamış, bu hatanın ‘yanlışlıkla’ yapıldığını savunmuştu.

     

    Etiketler:
    Çıkar çatışması, Yolsuzluk, Cadre, Goldman Sachs, Jared Kushner, Ivanka Trump, Donald Trump, Offshore, Vergi cenneti, Suudi Arabistan, Cayman Adaları, ABD
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