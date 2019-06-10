Trump'ın damadı ve başdanışmanı Kushner çıkar çatışması yarattı: Offshore yatırımcılar şirketine para akıtmış

Guardian tarafından aktarılan habere göre, vergi kaçırma cennetlerinden biri olarak bilinen Cayman Adaları’nda çokuluslu ABD yatırım bankası Goldman Sachs tarafından yönetilen bir araç vasıtasıyla para Kushner’in şirketine aktarıldı.
Şirkete yakın iki kaynağın aktardığına göre, paranın bir kısmı ikinci bir offshore vergi cennetinden gelirken bir kısmı da Suudi Arabistan’dan geldi.
Kushner, ABD hükümeti adına çalıştığı için Cadre’nin aldığı fonların, gizli bir çıkar çatışmasına yol açabileceği ve yatırımları hakkında şeffaflık sorunu yaratacağı belirtiliyor.
RUSYA SORUŞTURMASINDA DA GÜNDEME GELDİ
Bu durum, Kushner'e çok gizli toplantılara katılabilmesi ve bu tarz belgerel erişebilmesi için verilen geçici güvenlik yetkisini akıllara getirdi. Bu izin daha sonra ‘çok gizli’ sıfatlı durumlar için kaldırılmıştı. Bu kararın, ‘dış etkiler ve iş ilişkileri’ endişeleri nedeniyle alındığı konuşuluyordu.
Kushner'in yabancı iş ilişkilerini ABD seçimlerine Rusya'nın müdahale ettiği iddialarıyla ilgili soruşturmayı sürdüren özel savcı Robert Mueller de mercek altına almıştı.
AVUKATLARA VE ŞİRKETE GÖRE ETİK SORUNU YOK
Trump’ın kızı Ivanka ile evli olan Jared Kushner’in tebliğ ettiğine göre, şirketteki hisseleri 50 milyon dolar değerinde.
Avukatlarına göre Kushner, Beyaz Saray’daki görevine başladığında Cadre’nin yönetim kurulundaki görevinden istifa etti ve yüzde 25’ten az bir miktarda hisseyi elinde tuttu. Cadre de Kushner’in şirket operasyonlarında aktif rol almadığını açıkladı.
Ancak Kushner, ilk etik beyanında Cadre ile olan bağlantısını sunmamış, bu hatanın ‘yanlışlıkla’ yapıldığını savunmuştu.
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