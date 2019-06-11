Alabama'da çocuklara cinsel tacize kimyasal hadım onaylandı

ABD Alabama Valisi Kay Ivey, 13 yaşından küçük çocuklara cinsel taciz suçlamasıyla mahkum edilen kişilerin tahliye edilmeden 1 ay önce kimyasal hadım edilmesini öngören yasa tasarısını imzaladı. Kanuna göre, kimyasal hadım masraflarını da mahkum edilen kişi ödemek zorunda.
Alabama governor signs bill requiring child sex offenders to undergo chemical castration https://t.co/lk1juzY04k pic.twitter.com/8bivcwbIx1— The Hill (@thehill) June 11, 2019
Artık tedavinin gerekli olmadığını öngören ikinci bir mahkeme kararına kadar cinsel tacizle suçlanan kişilerin kimyasal hadım ilaçları almaya devam etmesini öngörülüyor.
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