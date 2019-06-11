Trump: G20'de Şi ile görüşemezsek Çin'e ek gümrük vergisi getireceğim

ABD Başkanı Donald Trump, ay sonundaki G20 zirvesinde Çin Lideri Şi Cinping ile bir araya gelmemeleri halinde Çin'e daha fazla gümrük vergisi getireceğini söyledi.

Beyaz Saray’da gazetecilere açıklamada bulunan Donald Trump, Çin'den ithal 300 milyar dolar değerindeki ürüne yüzde 25 veya ‘yüzde 25’ten çok daha fazla’ gümrük vergisi getirebileceklerini açıkladı.

Trump, bundan birkaç saat önce de CNBC televizyonuna verdiği demeçte, Şi Cinping’in 28-29 Haziran tarihlerinde Japonya'nın Osaka kentinde yapılacak G20’ye katılmasını umduğunu söyledi.

Trump, 'görüşmenin olmaması' halinde vergilerin artırılacağını duyurdu.

'İLGİNÇ ŞEYLER OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM'

ABD Başkanı, “Bence (Şi Cinping) gelecek ve bence görüşeceğiz. Onunla harika bir ilişkim var. O gerçekten inanılmaz bir adam. Çok güçlü, çok zeki, ama o Çin için orada ben de ABD için. İlginç şeyler olacağını düşünüyorum. Ne olacağını görelim” dedi.

Çinli teknoloji devi Huawei ürünlerine yönelik yaptırımlara da değinen Trump, bu konunun da görüşmenin bir parçası olabileceğini belirtti. Ancak Trump, Huawei teknolojisini hâlâ ABD için bir tehdit olarak gördüğünü de vurguladı.

ÇİN HENÜZ DOĞRULAMADI

ABD-Çin ticaret anlaşmazlığını çözmek için geçen ay Washington'da yapılan iki günlük müzakereler başarısızlıkla sonuçlandı.

Trump bunun ardından pek çok kez G20 toplantısına işaret ederek, zirvede Çin Devlet Başkanı Şi ile biraraya gelmeyi beklediğini söyledi.

Henüz Çin tarafından görüşme için bir doğrulama gelmedi. Ancak dün bir açıklama yapan Dışişleri Bakanı Wang Yi, ülkesinin ABD ile ticaret müzakerelerine açık olduğunu söyledi.

Çin'i adil olmayan ticari uygulamalarla ve fikri mülkiyet haklarını ihlalle suçlayan ABD geçen yıl bu ülkeye karşı ticaret savaşı başlattı.

ABD en son 200 milyar dolar tutarındaki Çin ürünlerine yüzde 10 vergi getirdi. Çin ise ABD'den ithal edilen 60 milyar dolar değerindeki ürünlere uygulanan gümrük vergilerini yükselterek misilleme yaptı.