Bolton: ABD, Rusya ve diğerlerine bedel ödetmek için siber saldırı düzenliyor

Trump'ın şahinliğiyle meşhur Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton'dan siber saldırıların asıl müsebbibinin ABD olduğunu ortaya seren bir açıklama geldi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, devlet kurumlarının yurtdışında saldırgan siber operasyonlara giriştiğini teyit etti.

Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale ettiği iddiasıyla ilgili uzun süreli soruşturma hiçbir kanıt bulunamadığı için kapatıldı. Buna rağmen Bolton, Rusya ve diğer ülkelere ABD'nin içişlerine karışmanın bedelinin ödetileceğini göstermek için Amerikan devletinin yurtdışında siber saldırı düzenlediğini söyledi.

Oysa bugüne dek Washington ile müttefikleri, sürekli olarak Rusya ve Çin'i başka devletlere karşı saldırgan siber operasyonlar yürütmekle suçluyordu. İthamları reddeden Moskova, sibergüvenlik alanında uluslararası işbirliği çabalarını yineliyordu.

Salı günü Washington'daki bir etkinlikte konuşan Bolton, geçen yıl ABD'nin saldırgan siber operasyonlar düzenlemesine ilişkin kısıtlamaları kaldırdıklarını, bunun ABD'nin hasımlarına yönelik bir mesaj olduğunu söyleyerek şöyle devam etti:

"Bu, bize karşı siber operasyonlara girişen Rusya ya da bir başkasına şunu demek içindi: Yaptığınızı bulup ortaya çıkarırsak bedel ödersiniz. Bize karşı siber kullanmanızın ödediğiniz bedele değmeyeceği kafanıza dank edene dek size çok pahalıya fatura edeceğiz."

Özel Savcı Robert Meuller'in 'Russiagate' raporunda, Rus askeri istihbaratı, 2016 ABD Başkanlık seçiminin Demokrat adayı Hillary Clinton'ın kampanyasının e-posta hesaplarını ve Demokratik Ulusal Komitesi'nin serverlarını hacklemek ve bunların içeriğini troller ve WikiLeaks aracılığıyla yaymakla suçlanmıştı.

Ancak WikiLeaks ile kurucusu Julian Assange, Demokrat Parti'nin içinde dönen dolapları gözler önüne seren e-postaları yığın halinde yayımlanmalarında Rus devletinin hiçbir rolü bulunmadığını, kaynağını açık edemeyeceklerini, ama bunun herhangi bir devlet olmadığını açıklamıştı.