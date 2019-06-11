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17:59 11 Haziran 2019
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    The New York Times

    Netanyahu-Trump çizimi şimşekleri çekti: New York Times, siyasi karikatür yayımlamaya son verdi

    © REUTERS / Carlo Allegri/
    ABD
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    Amerikan basınının 'yaşlı hanımefendisi' diye nitelenen ve 'İsrail yanlısı' çizgisiyle bilinen The New York Times gazetesi, sayfalarında yer açtığı ABD Başkanı Donald Trump-İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu çiziminin 'Yahudi karşıtlığıyla' suçlanması sonrası, siyasi karikatürlere paydos dedi.

    The New York Times'ın (NYT) uluslararası edisyonunun, artık siyasi karikatürlere yer vermeme kararı aldı. Kararın, 25 Nisan'da yayımlanan karikatüre gelen tepkilerden kaynaklandığı belirtildi. 'Yahudi karşıtlığı' suçlamalarının hedefi yapılan karikatürde, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu Davut yıldızlı tasmalı kılavuz köpeği, onu tasmasından çekiştiren ABD Başkanı Donald Trump kippa ve siyah gözlük takmış bir görme engelli olarak resmedilmişti. 

    Başka pek çok yayın organıyla birlikte NYT için de çizen Lübnanlı İsviçreli çizer Patrick Chappatte, sosyal medya hesaplarından duyurduğu blog yazısında, NYT'nin tüm siyasi çizimlere son verme kararı aldığını dünyaya duyurdu. 'Skandal yaratan' karikatürün yayımlanması sonrası böyle bir karar alındığını yeni öğrendiğini belirten Chappatte, "Bu, benim için 20 yıl önce başlayan bir serüvenin sonu demek. Ama tehlikede olanlar bundan çok daha fazlası" uyarısını yaptı.

    Ünlü karikatürist, bir yandan 'sosyal medyada toplanıp fırtınalar estiren ahlakçı çetelerden' yakındı, diğer yandan tepkileri tetikleyen karikatürü "Dünyanın en iyi gazetesinde asla yayımlanmaması gerekirdi" diye eleştirdi.

    Charlie Hebdo katliamının kurbanlarını andığı bir karikatürü "Mizahsız hepimiz ölüyüz" yazısıyla paylaşan Chappatte, "Medyanın kendisini yenilemesine ve yeni izleyicilere ulaşmasına ihtiyaç var. Ve kızgın çetelerden korkmayı bırakmasına" mesajını verdi. "İçinde yaşadığımız çılgın dünyada görsel yorum sanatına her zamankinden çok ihtiyaç var. Ve tabii mizaha da" sözleriyle noktayı koydu.

    Bunun üzerine NYT'den tuhaf izahatlar geldi. Yorum sayfasının editörü James Bennet, kararın sözkonusu karikatürle ilgisinin bulunmadığını, bir yıldır tartışıldığını ve 1 Temmuz'da yürürlüğe gireceğini açıkladı. Gazete yönetimi ise görsel yanıyla birlikte yorum gazeteciliğine yatırım yapmaya devam edeceğini vaat etti. Geçen yıl Suriyeli bir sığınmacı aileyle ilgili dizinin siyasi çizimleri için Pulitzer Ödülü kazandıklarını hatırlatan NYT, şimdi ilişiğini kestiği çizerlerle gelecekte işbirliği yapma umudunu dile getirdi.  

    Ancak malum karikatür gibi siyasi karikatüre son verme kararı da okurların tepkisini çekti. Washington Post çizeri Karen Wieland, NYT aboneliğine son verdiğini duyurdu.

    Politico çizeri Matt Wuerker, NYT'yi 'omurgasızlıkla' suçlarken okurları gazeteye karşı harekete geçmeye çağırdı.

    NYT, nisan sonunda yağan tepkiler üzerine, karikatürün anti-Semitik kinayeler içerdiği, saldırgan olduğu ve kullanılmasının muhekeme hatası olduğuna dair açıklama yapmıştı. Karikatürü geri çekmişti, ancak özür dilememişti.

     

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