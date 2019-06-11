Netanyahu-Trump çizimi şimşekleri çekti: New York Times, siyasi karikatür yayımlamaya son verdi

The New York Times'ın (NYT) uluslararası edisyonunun, artık siyasi karikatürlere yer vermeme kararı aldı. Kararın, 25 Nisan'da yayımlanan karikatüre gelen tepkilerden kaynaklandığı belirtildi. 'Yahudi karşıtlığı' suçlamalarının hedefi yapılan karikatürde, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu Davut yıldızlı tasmalı kılavuz köpeği, onu tasmasından çekiştiren ABD Başkanı Donald Trump kippa ve siyah gözlük takmış bir görme engelli olarak resmedilmişti.

NY Times prints Netanyahu-Trump cartoon with 'anti-Semitic tropes,' retracts it | The Times of Israel where’s the apology to ⁦@netanyahu⁩ and ⁦@realDonaldTrump⁩? https://t.co/3AdpYXfrCX — John McLaughlin (@jmclghln) April 28, 2019

Başka pek çok yayın organıyla birlikte NYT için de çizen Lübnanlı İsviçreli çizer Patrick Chappatte, sosyal medya hesaplarından duyurduğu blog yazısında, NYT'nin tüm siyasi çizimlere son verme kararı aldığını dünyaya duyurdu. 'Skandal yaratan' karikatürün yayımlanması sonrası böyle bir karar alındığını yeni öğrendiğini belirten Chappatte, "Bu, benim için 20 yıl önce başlayan bir serüvenin sonu demek. Ama tehlikede olanlar bundan çok daha fazlası" uyarısını yaptı.

THE NEW YORK TIMES WILL END ALL POLITICAL CARTOONS I just learned, weeks after they published a syndicated Netanyahu cartoon that caused a scandal. For me, this is the end of an adventure that began 20 years ago. But the stakes are much higher. READ HERE: https://t.co/o8y43v88Yd pic.twitter.com/NBH0uyw9Jf — Chappatte Cartoons (@PatChappatte) June 10, 2019

Ünlü karikatürist, bir yandan 'sosyal medyada toplanıp fırtınalar estiren ahlakçı çetelerden' yakındı, diğer yandan tepkileri tetikleyen karikatürü "Dünyanın en iyi gazetesinde asla yayımlanmaması gerekirdi" diye eleştirdi.

Charlie Hebdo katliamının kurbanlarını andığı bir karikatürü "Mizahsız hepimiz ölüyüz" yazısıyla paylaşan Chappatte, "Medyanın kendisini yenilemesine ve yeni izleyicilere ulaşmasına ihtiyaç var. Ve kızgın çetelerden korkmayı bırakmasına" mesajını verdi. "İçinde yaşadığımız çılgın dünyada görsel yorum sanatına her zamankinden çok ihtiyaç var. Ve tabii mizaha da" sözleriyle noktayı koydu.

Bunun üzerine NYT'den tuhaf izahatlar geldi. Yorum sayfasının editörü James Bennet, kararın sözkonusu karikatürle ilgisinin bulunmadığını, bir yıldır tartışıldığını ve 1 Temmuz'da yürürlüğe gireceğini açıkladı. Gazete yönetimi ise görsel yanıyla birlikte yorum gazeteciliğine yatırım yapmaya devam edeceğini vaat etti. Geçen yıl Suriyeli bir sığınmacı aileyle ilgili dizinin siyasi çizimleri için Pulitzer Ödülü kazandıklarını hatırlatan NYT, şimdi ilişiğini kestiği çizerlerle gelecekte işbirliği yapma umudunu dile getirdi.

Editor James Bennet said the paper had planned for a year to cease running political cartoons in the international print version of the Times, in line with the US edition. https://t.co/ktkn6fnKhb — Inquirer (@inquirerdotnet) June 11, 2019

Ancak malum karikatür gibi siyasi karikatüre son verme kararı da okurların tepkisini çekti. Washington Post çizeri Karen Wieland, NYT aboneliğine son verdiğini duyurdu.

This is insane. . @nytimes, your recent drift rightward has turned off this long-time reader and subscriber. I will definitely not be renewing. A newspaper that aims to offend no one is grossly offensive to readers who care only about journalistic truth-telling. — Karen Wieland 🌊 (@drkarenwieland) June 10, 2019

Politico çizeri Matt Wuerker, NYT'yi 'omurgasızlıkla' suçlarken okurları gazeteye karşı harekete geçmeye çağırdı.

The NYT really did fail this time. Decision to not run political cartoons by @nytopinion is spineless. We need @PatChappatte and political humor-- now more than ever! Let the Times know--> letters@nytimes.com, inytletters@nytimes.com pic.twitter.com/B2YpvK8KDJ — Matt Wuerker (@wuerker) June 10, 2019

NYT, nisan sonunda yağan tepkiler üzerine, karikatürün anti-Semitik kinayeler içerdiği, saldırgan olduğu ve kullanılmasının muhekeme hatası olduğuna dair açıklama yapmıştı. Karikatürü geri çekmişti, ancak özür dilememişti.