ABD'de Yüksek Mahkeme, ateistlerin dolara karşı açtıkları davayı reddetti

ABD Yüksek Mahkemesi, ateistler tarafından doların üzerinde yazan 'In God We Trust' (Biz Tanrı'ya Güveniriz) ifadelerinin kaldırılması için açılan davayı reddetti.

ABD'de bir grup ateist, dolarların üzerinde yer alan 'In God We Trust' (Biz Tanrı'ya Güveniriz) ifadelerinin kaldırılması için ABD Yüksek Mahkemesine başvurdu.

Davanın avukatı Michael Newdow, para üstüne ‘Biz Tanrı'ya Güveniriz’ yazmasının, devletinin dini onayladığı anlamına geldiğini ve bunun anayasaya aykırı olduğunu belirtti.

Newdow, Yüksek Mahkeme’ye sunduğu dilekçede, bu ifadenin, ateist olan müvekkillerinin 'bir tanrının olmadığına dair samimi inançlarını' ihlal edildiğini ve onları 'politik yabancılara' çevirdiğini ifade etti.

Ancak Yüksek Mahkeme, herhangi bir gerekçe göstermeden dilekçeyi reddetti.

Aynı ateist grup, dolardaki ifadelerin kaldırılması için geçen yıl da temyiz mahkemesine başvurmuş, mahkeme, tarihsel bağlamlara dayandırdığı kararında bu ifadelerin dini bir dayatmada bulunmadığına hükmetmişti.

Avukat Newdow, daha önce de ABD Bağlılık Yemini’nden ‘Tanrı’nın buyruğundaki’ ifadesinin ve ABD başkanları George W. Bush ile Barack Obama'nın yemin törenlerindeki dini referansların kaldırılması gerektiğini savunmuştu.

Doların üzerindeki bu ifadeler ilk olarak dini hassasiyetlerin arttığı bir dönemde, Amerikan İç Savaşı sırasında 1864 yılında ortaya çıkmıştı. Kağıt ve madeni paraya ise 1955 yılında eklenmişti.