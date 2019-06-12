ABD, Rusya’nın Esad’a 'yeterince' baskı yapmamasından şikayetçi

Jeffrey, telefonla bağlandığı basın toplantısında, “Anayasa Komitesi konusunda ilerleme görmemizden hayal kırıklığı yaşıyorum” diyerek tarafların komisyonu oluşturmaya “çok yakınlaştığını” ama son adımın bir türlü atılmadığını söyledi.

ABD’li diplomat, “Temel ve en önemli sebep, her şeyden önce (Suriye Devlet Başkanı Beşar) Esad rejimidir. İkincisi, Esad’a yeterince baskı yapmayan Rusya” diye konuştu.

Jeffrey ayrıca Suriye hükümet ordusunun İdlib’e saldırması nedeniyle son derece rahatsız olduklarını da sözlerine ekledi.

ABD’nin, BM Güvenlik Konseyi’nin Suriye kararlarına saygı duyduğunu vurgulayan Jaffrey, “Bu kararlar anayasa, BM nezdinde özgür ve dürüst seçimler, seçimlere diasporanın da katılması, ki bu diaspora Suriye nüfusunun yarısını oluşturuyor ve nihayet uluslararası standartlara uygun olacak ve 2011’den bu yana devam eden krizi sonlandıracak hükümetten bahsediyor” ifadelerini kullandı.

Jeffrey, “Bu hedefe varılması için Suriye hükümeti ne olursa olsun onunla çalışmak istiyoruz. Ama henüz Esad rejimi buna çok az ilgi gösteriyor ve bu, yeni yaptırımlar getirmemizin sebebi” diye ekledi.

ABD bugün Suriye’nin 3 vatandaşı ve 12 şirketi hakkında yaptırım kararı almıştı.