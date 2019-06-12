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05:35 12 Haziran 2019
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    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar - ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan

    ABD Savunma Bakanı Vekili Shanahan: Bakan Akar'la telefonda S-400 ve F-35 görüşmesi yapacağım

    © AA /
    ABD
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    Konu:
    Türkiye ve Rusya arasında S-400 anlaşması (124)
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    ABD Savunma Bakanı Vekili Partick Shanahan, bugün Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’la Türkiye ile ABD arasındaki S-400 krizi konusunda bir görüşme yapacağını açıkladı.

    © AFP 2019 / Andrew Caballero-Reynolds
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    Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak ile Pentagon’da bir araya gelen ABD Savunma Bakanı Vekili Shanahan, görüşme öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. 

    Cuma günü Akar’a gönderdiği ve Türkiye’nin F-35 savaş uçağı programına katılımına ilişkin değerlendirmeleri içeren mektuba yanıt alıp almadığı sorulan Shanahan, "Bu konunun artık haftalık olarak güncellediğimiz bir konu haline geldiğini düşünüyorum. Bakan Akar’la ilerleme konusunda birbirimizi bilgilendireceğimiz bir telefon görüşmesi yapacağım. Eğitimler konusunda bazı faaliyetleri durdurduk. Bakım faaliyetlerinden herhangi birini henüz askıya almadık. Ne tür bir ilerleme kaydettiğimiz konusunda görüş alışverişinde bulunacağımızı umuyorum. Şu anda ifade edeceklerim bunlar" dedi. 

    'ARAPLARA SİLAH SATMAZSAK RUSYA VE ÇİN'DEN ALIRLAR'

    F-35
    © AFP 2019 / Jack Guez
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    ABD Başkanı Donald Trump’ın Kongre'yi baypas ederek Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirliklerine (BAE) büyük bir silah satışına onay vermesine yönelik soruları yanıtlayan Shanahan’ın Rusya ve Çin’i işaret etmesi dikkat çekti. 

    Shanahan şu ifadeleri kullandı: 

    “Suudi Arabistan ile BAE ile ilgili durum şudur: Kendilerini savunmaları için onlara nasıl bir dış askeri satış yapıyoruz? Gerçekten de tüm bunların merkezinde bu yüksek tehdide (İran tehdidi) yanıt vermek var. Daha sonra ise ikinci olarak güçlü müttefikleri olan ABD’den alamazlarsa güvenlikleri için gidip Çin ya da Rusya’ya gidecekler.” 

    Shanahan, Trump’ın Kongre'yi baypas etme kararını destekleyip desteklemediğine ilişkin bir soruyu ise "Benim tercihim her zaman sürecin işlemesi yönünde" diyerek geçiştirdi. 

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    POLONYA’YA FÜZE SAVUNMA ÜSSÜ

    Aynı toplantıda bulunan ve ABD’nin Polonya’da füze savunma üssü inşasına ilişkin bir soruya yanıt veren ABD Savunma Bakanlığı Müsteşarı John Rood, "Polonya’da füze savunma üssü inşa etme konusunda kararlıyız. Planımız onu Füze Savunma İnceleme Belgesi gereğince tamamlamaktır" dedi.

    Rood inşaatın devam ettiğini, bazı gecikmeleri giderdiklerini belirtti.

    Konu:
    Türkiye ve Rusya arasında S-400 anlaşması (124)
    Etiketler:
    S-400, F-35, Pentagon, Hulusi Akar, ABD Savunma Bakan Yardımcısı Patrick Shanahan, Türkiye, ABD
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