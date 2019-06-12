'BAE, Trump hakkında casusluk yapması için iş adamına ayda on binlerce dolar ödedi'

Birleşik Arap Emirlikleri’nin ABD Başkanı Donald Trump’ı hakkında ‘casusluk’ yapması için bir iş adamına ayda on binlerce dolar ödediği iddia edildi.

ABD istihbaratının, Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşı olan ve Los Angeles kentinde yaşayan yatırım danışmanı Rashid el Malik’in 2017 yılında ülkesi adına ‘ücretli’ gizli istihbarat faaliyetleri yürüttüğü sonucuna vardığı öne sürüldü.

Muhalif haberleriyle bilinen The Intercept tarafından ortaya atılan iddia, resmi dokümanlara ve aileye yakın olduğu söylenen ismi açıklanmayan kaynaklara dayandırıldı.

Habere göre bir kod adı verilen ve on binlerce dolar tutarında bir maaş bağlanan el Malik, o dönem yeni göreve başlayan Trump yönetiminin Ortadoğu politikası hakkında Birleşik Arap Emirlikleri’ne bilgi sızdırmak amacıyla resmen görevlendirildi. İş adamı kimliği de ‘uygun bir kılıf’ olarak kullanıldı.

Businessman Rashid Al-Malik reported to UAE intelligence on the Trump administration’s Middle East policy as part of a broader influence effort, according to a former U.S. official and documents viewed by The Intercept. https://t.co/IATQZZDvfM — The Intercept (@theintercept) 10 Haziran 2019

​HANGİ KONULARDA BİLGİ TOPLAMASI İSTENDİ?

Birleşik Arap Emirlikleri’nin özellikle bilgi sahibi olmak istediği konularsa şöyle açıklandı: ABD’nin Suudi Arabistan ile Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar arasındaki krize karşı tutumu, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile ABD’li yetkililer arasında gerçekleşen görüşmelerin detayları ve ABD’nin Müslüman Kardeşler’e karşı tavrı.

MUELLER SORUŞTURMASINDA İFADE VERDİ

Rashid el Malik’in adı, Donald Trump’ı destekleyen gruplara yapılan illegal bağışlara yönelik başlatılan federal soruşturma kapsamında gündeme geldi.

Başkanlık seçimlerine müdahale iddiasını araştıran Mueller soruşturması kapsamında ‘yasadışı müdahalede parmağı olabileceği’ gerekçesiyle görüşülen iş adamının savcılarla işbirliği yaptığı belirtildi. el Malik’in soruşturmanın ardından ülkesine döndüğü kaydedildi.

‘TRUMP İLE İŞ YAPARAK ONU ETKİLEYECEKLERİNİ DÜŞÜNDÜLER’

El Malik’in; emlak yatırımları, golf kulüpleri ve otelleriyle birlikte geniş bir ‘imparatorluğu’ olan Trump’a iş dünyası aracılığıyla yaklaşmaya çalıştığı da öne sürüldü. İddiaya göre el Malik, Trump’la dolaylı bağlantısı bulunan bir şirkete ortak olmaya çalıştı.

The Intercept, anlaşmanın sağlanıp sağlanmadığına, sağlandıysa da içeriğine dair bir bilgiye ise ulaşamadı. Ancak Birleşik Arap Emirlikleri’nin istihbarat operasyonları hakkında bilgisi olan bir kaynak, ‘hükümetin Trump’la iş yapmak suretiyle onu etkileyebileceğini düşündüğünü’ söyledi.

TRUMP’A YAKIN İSİMLE ‘BAĞLANTI KURDU’

El Malik’in bağlantı kurduğu sanılan ismin ise Tom Barrack olduğu öne sürüldü. Eski yatırım bankacısı olan Barrack, Trump’ın cumhurbaşkanlığı kampanyasında kıdemli danışman olarak çalıştı, ayrıca Cumhurbaşkanlığı Açılış Komitesi başkanlığı yaptı.

Barrack’ın, uluslararası kamuoyunda ABD politikalarına destek sağlamak amacıyla iş ilişkilerini kullandığı iddia ediliyordu.

AVUKATI: O, ÜLKESİNİ VE ABD’Yİ SEVEN BİR İŞ ADAMI

Beyaz Saray, CIA, Adalet Bakanlığı ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin ABD’deki elçiliği konuyla ilgili yorum yapmayı reddetti.

Ancak Rashid el Malik’in avukatı Bill Coffield, müvekkilinin istihbarat ajanı olduğu iddialarını reddetti, onun sadece ‘ülkesini ve ABD’yi seven bir yatırımcı ve iş adamı’ olduğunu söyledi.

Coffield, “Ona hiçbir zaman Trump yönetimi hakkında rapor vermek için ödeme yapılmadı ya da Trump yönetiminin iç işleyişine dair bilgi iletmesi için görevlendirilmedi” dedi.

ABD, BÖLGEDE RİYAD VE ABU DABİ’NİN YANINDA

Donald Trump’ın başkan seçilmesinden itibaren, yönetiminin Ortadoğu politikası hedefleri Birleşik Arap Emirlikleri’ninkiler ile iç içe gelişti.

ABD, bölge ülkeleri tarafından Katar’a uygulanan ambargonun yarattığı kriz ortamında bu ablukanın başını çeken Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni destekledi.

ABD yönetimi ayrıca, bu iki ülkenin Yemen’deki askeri faaliyetlerini de destekledi.

Son olarak Mayıs ayında Birleşik Arap Emirlikleri, ülkesinin açıklarında petrol taşıyan dört tankere düzenlenen saldırıyı ‘sabotaj’ olarak nitelemiş ve ‘hasım güçleri’ sorumlu tutmuştu.

12 Mayıs’taki saldırıda Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Norveç’in tankerleri hedef alınmıştı.

Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ‘sabotajdan’ İran’ı sorumlu tutmuştu. Bu iddiayı reddeden İran objektif bir soruşturma yürütülmesi için çağrıda bulunmuştu.