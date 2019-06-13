Trump: Polonya 30'un üzerinde F-35 alacak

Trump ile Duda, Beyaz Saray'da gerçekleşen görüşmenin ardından basına açık olarak ABD'nin bu ülkedeki asker sayısını artıracak yeni savunma anlaşmasını imzaladı.
Anlaşmanın imzalanmasının ardından ortak basın toplantısı düzenleyen iki lider, başta ABD-Polonya ilişkileri olmak üzere birçok konuda açıklamalarda bulundu.
Toplantıdan kısa süre önce aynı konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 'Polonya'ya ilave 2 bin asker göndermeyi görüştüklerini' kaydeden Trump, ortak basın toplantısında ise anlaşmada 'bu ülkeye geçici olarak bin civarında asker göndereceklerinin' yazılı olduğunu açıkladı.
Trump ayrıca, Polonya'nın ABD'de 30'dan fazla F-35 savaş uçağı sipariş ettiğini ve bundan büyük memnuniyet duyduklarını dile getirdi.
Bununla birlikte, 1 adet F-35'in Beyaz Saray üzerinde alçak uçuş yaptığı, gösteriyi Trump ve Duda'nın birlikte izlediği belirtildi.
#Poland gets an #upfront #upclose preview of their purchase 4/.. | @swdoody@POTUS, @FLOTUS, Polish President Andrzej Duda & Mrs. Kornhauser-Duda watch an F-35 flyover from the South Lawn of the White House. #F35 pic.twitter.com/e9juC5TPHJ – at The White House | #Trump #MAGA— 𝗧𝗿𝘂𝗺𝗽 𝗡𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 (@trump020) June 12, 2019
ABD Başkanı, Polonya'nın Amerikan firmalarından ilave 8 milyar dolarlık sıvılaştırılmış doğal gaz alma konusunda da mutabakata vardığını açıkladı.
Söz konusu yeni anlaşmalarla iki ülke arasındaki iş birliğinin önemli şekilde artacağını kaydeden Trump, NATO şemsiyesi altında güçlü bir Polonya'nın ittifakın geleceği için değerli olduğunu vurguladı.
Öte yandan, Duda'nın "Rusya'yı dost mu düşman mı olarak görüyorsunuz?" şeklindeki bir soruyu geçiştirmesi üzerine Trump, "Umarım Polonya'nın Rusya ile harika ilişkileri olur. Umarım bizim de Rusya ile iyi ilişkilerimiz olur" değerlendirmesini yaptı.
NATO KARARDAN MEMNUN
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD'nin Polonya'da askeri mevcudiyetini arttırma kararını memnuniyetle karşıladığını belirterek, "Bu, ABD'nin Avrupa güvenliğine olan kararlı bağlılığını ve transatlantik bağların sağlamlığını ortaya koymaktadır." açıklamasında bulundu.
Stoltenberg, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, NATO'nun halihazırda Polonya'da güçlü bir mevcudiyeti bulunduğunu anımsattı.
"Bu, ABD'nin Avrupa güvenliğine olan kararlı bağlılığını ve transatlantik bağların sağlamlığını ortaya koymaktadır" ifadelerini kullanan Stoltenberg, ABD'nin kararının, NATO'nun uluslararası yükümlülükleriyle de uyumlu olduğunu belirtti.
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