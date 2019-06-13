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00:31 13 Haziran 2019
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    Trump: Polonya 30'un üzerinde F-35 alacak

    © REUTERS / Kevin Lamarque
    ABD
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    ABD Başkanı Donald Trump ile Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, ABD'nin bu ülkedeki asker sayısını artıracak yeni savunma anlaşmasını imzaladı. Trump, "Polonya'nın ABD'den 30'dan fazla F-35 savaş uçağı sipariş ettiğini ve bundan büyük memnuniyet duyduklarını" dile getirdi.

    Trump ile Duda, Beyaz Saray'da gerçekleşen görüşmenin ardından basına açık olarak ABD'nin bu ülkedeki asker sayısını artıracak yeni savunma anlaşmasını imzaladı.

    Anlaşmanın imzalanmasının ardından ortak basın toplantısı düzenleyen iki lider, başta ABD-Polonya ilişkileri olmak üzere birçok konuda açıklamalarda bulundu.

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar - ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan
    © AA /
    ABD Savunma Bakanı Vekili Shanahan: Bakan Akar'la telefonda S-400 ve F-35 görüşmesi yapacağım
    TRUMP'IN AÇIKLADIĞI İLAVE ASKER SAYISI DEĞİŞTİ

    Toplantıdan kısa süre önce aynı konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 'Polonya'ya ilave 2 bin asker göndermeyi görüştüklerini' kaydeden Trump, ortak basın toplantısında ise anlaşmada 'bu ülkeye geçici olarak bin civarında asker göndereceklerinin' yazılı olduğunu açıkladı.

    Trump ayrıca, Polonya'nın ABD'de 30'dan fazla F-35 savaş uçağı sipariş ettiğini ve bundan büyük memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

    Bununla birlikte, 1 adet F-35'in Beyaz Saray üzerinde alçak uçuş yaptığı, gösteriyi Trump ve Duda'nın birlikte izlediği belirtildi.

    ABD Başkanı, Polonya'nın Amerikan firmalarından ilave 8 milyar dolarlık sıvılaştırılmış doğal gaz alma konusunda da mutabakata vardığını açıkladı.

    Söz konusu yeni anlaşmalarla iki ülke arasındaki iş birliğinin önemli şekilde artacağını kaydeden Trump, NATO şemsiyesi altında güçlü bir Polonya'nın ittifakın geleceği için değerli olduğunu vurguladı.

    Öte yandan, Duda'nın "Rusya'yı dost mu düşman mı olarak görüyorsunuz?" şeklindeki bir soruyu geçiştirmesi üzerine Trump, "Umarım Polonya'nın Rusya ile harika ilişkileri olur. Umarım bizim de Rusya ile iyi ilişkilerimiz olur" değerlendirmesini yaptı.

    © REUTERS / Kevin Lamarque
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    Polonya Devlet Başkanı Duda daha önce, ülkesinde daimi bir Amerikan üssü açmayı ve bu üsse "Fort Trump" adını vermeyi teklif ettiklerini açıklamıştı.

    NATO KARARDAN MEMNUN

    NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD'nin Polonya'da askeri mevcudiyetini arttırma kararını memnuniyetle karşıladığını belirterek, "Bu, ABD'nin Avrupa güvenliğine olan kararlı bağlılığını ve transatlantik bağların sağlamlığını ortaya koymaktadır." açıklamasında bulundu. 

    Stoltenberg, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, NATO'nun halihazırda Polonya'da güçlü bir mevcudiyeti bulunduğunu anımsattı. 

    F35 savaş uçağı
    © REUTERS /
    Pentagon ile Lockheed Martin arasında yeni F-35 paketi anlaşması
    NATO'nun yakın zamanda ABD güçlerinin Polonya'ya yerleştirilmesini desteklemek amacıyla 269 milyon dolarlık yatırım yapma kararı aldığını kaydeden Stoltenberg, ABD'nin Polonya'daki askeri mevcudiyetini artırma kararının ittifakın savunma ve caydırıcılığına katkı sağlayacağının altını çizdi.

    "Bu, ABD'nin Avrupa güvenliğine olan kararlı bağlılığını ve transatlantik bağların sağlamlığını ortaya koymaktadır" ifadelerini kullanan Stoltenberg, ABD'nin kararının, NATO'nun uluslararası yükümlülükleriyle de uyumlu olduğunu belirtti.

    Etiketler:
    NATO, anlaşma, asker, Polonya, Donald Trump, ABD
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