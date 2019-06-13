Trump: Umarım, Hong Konglular Çin ile konuyu çözebilirler

ABD Başkanı Trump, Hong Kong'da devam eden gösterilerle ilişkin Çin ile Hong Kong'un sorunun çözümünde uygun bir yol bulacağına inandığını söyledi.

Beyaz Saray'da basın mensuplarına gündemi değerlendiren ABD Başkanı Donald Trump, Hong Kong'da devam eden gösterilerle ilgili bir açıklama yaptı.

Düzenlenen gösterilerin bugüne kadar gördüklerinin en büyüğü olduğunu anlatan Trump, "Umarım hem Çin hem de Hong Kong için uygun şekilde sonuçlanır. Bu gösterilerin neden düzenlendiğini anlıyorum ama eminim ki onlar (Çin ve Hong Kong) meseleyi çözebileceklerdir. Umarım, Hong Konglular Çin ile konuyu çözebilirler" diye konuştu.

Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus da bakanlıkta düzenlediği basın brifinginde, Hong Kong'daki tüm taraflara sükunet çağrısında bulundu.

Hong Konglu yetkilileri uluslararası aktörlerden tavsiye almaları konusunda teşvik ettiklerini vurgulayan Ortagus, bununla birlikte herkesin gösteri hakkına saygı duyduklarını ifade etti.