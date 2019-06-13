ABD Başkanı: Rakiplerim hakkında yabancı hükümetlerden istihbarat alabilirim

Yabancı hükümetlerden 2020 başkanlık seçimindeki rakiplerine zarar verecek enformasyon kabul edebileceğini, böyle bir enformasyon alması halinde FBI'a ifşa etmeyebileceğini söyleyen Trump, bunun ABD siyasetine ve seçimlerine müdahale anlamına gelmediğini de savundu.

Rusya'nın 2016 ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği varsayımlarına ilişkin yeterli kanıt bulunmadığı için kapatılan soruşturmadaki Donald Trump'ın rakibi Hillary Clinton'a zarar vermeye yönelik yurtdışından enformasyon aldığı iddiası, sahnelere geri döndü. Hem de Trump'ın elinden tutması sayesinde.

2016 seçimininin galibi Trump, yabancı hükümetlerden 2020 başkanlık seçimindeki rakiplerine zarar verecek enformasyon kabul edebileceğini söyledi. Böyle bir enformasyon alması halinde FBI'a ifşa etmeyebileceğini de belirtti.

ABC News kanalına konuşan ABD Başkanı, "Bu müdahale değil ki, ellerinde enformasyon var, sanırım ben alırdım" dedi. "Bu işte bir yanlışlık olduğunu düşünmem halinde belki FBI'a giderdim, eğer yanlış bir şey olduğunu düşünseydim" diye ekledi.

ABC News Başsunucusu George Stephanopoulos'a Oval Ofis'te demeç veren Trump, "Çin ve Rusya gibi ülkelerden rakipleriniz aleyhine enformasyon kabul eder miydiniz yoksa bununla ilgili FBI'ı bilgilendirir miydiniz" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Bence belki ikisi de yapılabilir. Bence dinlemek isteyebilirsin, dinlemekte hiçbir sakınca yok. Bir ülkeden, diyelim Norveç'ten biri seni aradı, 'Rakibine karşı elimizde enformasyon var' dedi, sanırım ben ne diyeceklerini duymak isterdim."

Yabancı bir hükümetin kendisinin rakiplerine karşı enformasyon teklif etmesinin ABD seçimlerine müdahale anlamına geleceği görüşünü reddeden Trump, şunları söyledi:

"Bu müdahale değil. Ellerinde enformasyon var, sanırım ben alırım. Yanlış bir şey olduğunu düşünürsen belki FBI'a giderim, eğer yanlış bir şey olduğunu düşünürsem. Ama biri rakipler hakkında araştırmayla çıkagelirse, öyle değil mi, rakiplere dair araştırmayla ortaya çıkıyorlar, 'Aman FBI'ı arayalım'. FBI'ın bununla ilgilenmeye yetecek kadar ajanı yok. Gidip Kongre üyeleriyle dürüstçe konuşursanız, hepsi bunu yapıyor. Hep bunu yapıyorlar, bu işler böyle yürüyor, buna da rakip araştırması deniliyor."

Trump, geçen yıl attığı bir tweette, Haziran 2016'da Trump Tower'da oğlu Donald Trump Jr.'ın yabancı kaynaklarla görüşmesinin, başkanlık seçimindeki Demokrat Partili rakibi Hillary Clinton hakkında enformasyon edinmeyi hedeflediğini itaraf etmişti. Bu türden görüşmelerin 'tümüyle yasal olduğunu ve siyasette her zaman yapıldığını' savunmuştu.

Fake News reporting, a complete fabrication, that I am concerned about the meeting my wonderful son, Donald, had in Trump Tower. This was a meeting to get information on an opponent, totally legal and done all the time in politics - and it went nowhere. I did not know about it! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 5, 2018

Stephanopoulos "Trump Jr.'ın Rusların Clinton'ı vuracak çamur sağlama teklifiyle ilgili FBI'ı bilgilendirmesi gerekmez miydi" sorusunu Trump şöyle yanıtladı:

"Biri gelip 'Hey, bende senin rakibinle ilgili enformasyon var' dese, sen FBI'ı arar mısın?"

"Bak sana şunu söyleyeyim: Tüm hayatım boyunca çok şeyler gördüm. Tüm yaşamım boyunca bir kez bile FBI'ı aradığımı hatırlamıyorum. FBI'ı aramazsın. Birini ofisinden atabilirsin, ne yaparsan yaparsın. Bana bir mola verin, hayat böyle yürümüyor."

Stephanopoulos "FBI Direktörü, bunun yapılması gerektiğini söylüyor" diye ısrar edince ABD Başkanı şöyle konuştu:

"FBI Direktörü, yanılıyor, çünkü açıkçası hayatta işler böyle yürümüyor. Şimdi belki de gerçekleşmeye başlar, belki bugün farklı düşünürsün."

Geçen ay FBI Direktörü Christopher Wray, Kongre'de verdiği ifadede, "FBI seçim sürecindeki her türlü yabancı müdahale hakkında bilgi sahibi olmak ister" demişti.