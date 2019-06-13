Kayıt
15:55 13 Haziran 2019
Canlı Yayın
    Arama
    ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson

    ABD'li Pastör Brunson: Tanrı 2009'da beni Türkiye'yi bekleyen zorluklar konusunda uyarmıştı

    © AFP 2019 /
    ABD
    URL'yi kısaltın
    0 29

    Trump yönetiminin yaptırıma varan baskıları sonucu Türkiye'de hapisten çıkarılan Pastör Andrew Brunson, ABD'deki bir dini toplantıya seslendi. Evanjelik din adamı, 2009 yılında tanrının kendisiyle konuştuğunu ve Türkiye'yi zor zamanların beklediğine dair uyardığını öne sürdü.

    ABD Başkanı Donald Trump
    © AFP 2019 / Brendan Smialowski
    Trump'tan Brunson açıklaması: Türkiye'ye 'Bıraksanız iyi olur' dedim, bıraktılar
    Türkiye'de 23 yıl görev yaptıktan sonra 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin ardından 'terör' suçlamalarından 2 yıl hapiste tutulmuş olan ABD'li Evanjelik din adamı Andrew Brunson, 47 bin kiliseyi bünyesinde toplayan Güneyli Baptist Kongresi'ne (SBC) hitabında Türkiye'ye de değindi.

    Ekimde Trump yönetiminin girişimleri sonucu serbest kalan ve ABD'ye dönüşte Oval Ofis'te Başkan Donald Trump için dua etmiş olan Pastör Andrew Brunson, pazartesi geceki toplantıda, 2009 yılında tanrının kendisiyle konuştuğunu ve Türkiye'yi zor zamanların beklediğine dair uyardığını öne sürdü. 

    'TÜRKİYE'DE BASKI GÖRDÜĞÜNÜ' ANLATTI

    "Doğruluk dürüstlük yüzünden baskı görenler kutsanır" başlıklı toplantıda konuşan Brunson, Türkiye'de hapisteyken kendisi için dua etmişlerin ellerini kaldırmasını, onlara teşekkür edeceğini söyledi.

    Brunson, Türkiye'den ayrıldı
    © REUTERS / UMIT BEKTAS
    Birleşmiş Milletler’den Papaz Andrew Brunson raporu
    Bu duaların kendisini ve eşini ayakta tuttuğu kadar Türkiye'de yaşayanların tamamı için de önemli olduğunu savunan Brunson, hapiste geçirdiği iki yılda intihar eğilimli hale geldiğini, İncil okuyarak ve dua ederek dayanmaya çalıştığını aktardı.

    Hapiste tanrı sevgisinin sınandığını ama hiç kırılmadığını anlatan Evanjelik din adamı, şöyle devam etti:

    "İlk yılın sonuna doğru aldığım bir karar dönüm noktası oldu. Tanrıyla ilişkim için mücadele etmeye karar verdim. Eğer onunla mahremimi, yakınlığımı kaybedersem, her şeyi kaybederim, dedim kendi kendime."

    Serkan Gölge
    © Fotoğraf : Twitter
    FETÖ üyeliği suçlamasıyla tutuklu bulunan ABD vatandaşı Serkan Gölge serbest bırakıldı
    'OLACAKLARA HAZIRLIKLI DEĞİLİZ'

    2009 yılında tanrının kendisiyle konuştuğunu ve Türkiye'yi zor zamanların beklediğine dair uyardığını ileri süren Brunson "Olacaklar için hazırlıklı olduğumuzu sanmıyorum" diyerek şöyle devam etti:

    "Özellikle de sonraki kuşaklar. Çoğumuz ilgilenmiyoruz ve bilincinde değiliz, bu da kiliselerimizdeki insanların bundan sonra olacaklar karşısında gafil avlanacakları anlamına geliyor. Kilise liderleri ve pastörleri olarak gelecek kuşakları hazırlamak sizin göreviniz."

    ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS / Kevin Lamarque
    Trump'tan Erdoğan'a 'Serkan Gölge' teşekkürü
    'DAHA FAZLA BASKI VE ZULME HAZILIKLI OLMALIYIZ'

    Türkiye'de hapis yatma nedenleri 'terörizm', 'casusluk', 'düşmanca eylem oluşturan Hıristiyanlaştırma, misyonerlik faaliyetleri' diye sıralanmış olan Evanjelik pastör, meslektaşlarına baskı ve zulmün yeni bir şey olmadığı ama artık daha da fazlasına hazırlıklı olmaları gerektiği uyarısında bulundu:

    "Çoğunuzun acı çekme sırasına girme fırsatınız olacak ve kendinizi buna hazırlamalısınız."

    Etiketler:
    Andrew Brunson, Türkiye, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de havadaki zehirli partikül oranı, Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) belirlediği üst sınır olan 25 mikrogramın 30 kat fazlası olan 750 mikrograma ulaşmış durumda. Tehlikeli ince toz zerrelerinin kronik bronşit, akciğer kanseri ve kalp hastalıklarına yol açtığına dikkat çekiliyor.
    Kirliliğin en üst seviyede olduğu ülkeler
    Karikatür
    Ruhani: Japonya, İran'dan petrol satın almaya devam etmek istiyor
    İnfografik
    Ağır nükleer füze kruvazörü Amiral Nahimov
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam