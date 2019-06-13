Jessica Biel aşı karşıtı lobiye katıldı

Ünlü oyuncu Jessica Biel, ABD’deki aşı karşıtı lobinin temsilcisi olan aktivist Robert F. Kennedy Jr’ın California’daki lobi faaliyetlerine katıldı.
Jessica Biel lobbies with vaccination skeptic Robert F. Kennedy Jr. https://t.co/qLbKwTVxp6 pic.twitter.com/kKKhlWn4UF— CNN Politics (@CNNPolitics) June 13, 2019
NTV’nin aktardığı habere göre Robert F. Kennedy Jr, Instagram hesabından, birlikte meclis üyelerini ziyaret ettiği Jessica Biel’e övgü dolu sözler sarf etti.
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Please say thank you to the courageous @jessicabiel for a busy and productive day at the California State House.
Kennedy Jr, Biel ile birlikte 15 kadar yasa koyucuyla görüştüklerini söyleyerek, meclis üyelerinin isimlerini açıklamadı.
The Daily Beast’in haberine göre Jessica Biel ve şarkıcı eşi Justin Timberlake, çocuklarına aşı yaptırmadı. Ancak ünlü çift, konuyla ilgili şimdiye dek kamuoyu önünde konuşmadı.
Kennedy Jr, verdiği bir röportajda, Biel’le ilgili olarak, “Güvenli aşı ve medikal özgürlük için çalışıyor” demişti.
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