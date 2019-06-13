Trump yeni 'oyuncağını' gururla gösterdi: İşte yeni Air Force One

Trump, “İşte bu yeni Air Force One’ınız. Bunu diğer başkanlar için de yapıyorum sadece kendimi için değil” diye konuştu.
Taslaklarda Air Force One’ın ikonik gök mavisi-beyaz görünümünün ABD bayrağındaki gibi kırmızı-beyaz ve mavi ile değiştirildiği göze çarptı. Bu üç rengin değişik kombinasyonları olduğunu söyleyen Trump, “Farklı seçeneklerimiz var. Hepsi birbirinden biraz farklı” dedi.
Pres. Trump reveals historic redesign of Air Force One during exclusive one-on-one with @ABC News' @GStephanopoulos. https://t.co/V4fGQ8bGVz pic.twitter.com/ZUc9RfU4g2— ABC News (@ABC) 13 Haziran 2019
ANLATAMAYACAĞI DETAYLAR VARMIŞ
Ancak Trump taslakları paylaşma konusunda her ne kadar heyecanlı olsa da bazı ayrıntılarda susmayı tercih etti ve “Bir takım sırlar var. Bilirsin, konuşmamamız gerektiğini düşündüğüm bir çift sır var” dedi.
"Here's your new Air Force One."— ABC News (@ABC) 13 Haziran 2019
Pres. Trump shows @GStephanopoulos mock-ups of his vision for the next generation of the presidential aircraft during an exclusive @ABC News interview. https://t.co/9SiLyaVVjy pic.twitter.com/bdlDZMns8Q
YILLAR SONRA MÜDAHALE ETMİŞTİ
Geçen sene temmuz ayında Trump, artık yaşlanan filonun dizaynını modernize etme konusunda niyetini açıklamıştı.
Uçaklarda 100 kişiye yemek yapılabilecek iki tane mutfak, her zaman doktoru hazır bulunan bir operasyon odası, bir duş, büyük bir ofis ve konferans salonu ile bir başkanlık süiti bulunuyor.
Üstün askeri teknoloji ile donatılan uçak bir füze tarafından saldırıya uğradığı takdirde bile iletişim ekipmanlarını ve savunmasını hazır hale getirecek şekilde tasarlandı.
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