Trump yeni 'oyuncağını' gururla gösterdi: İşte yeni Air Force One

1962’den beri aynı şekilde üretilen ABD başkanlık uçaklarının ikonik görünümünün değiştirilmesi için verdiği talimatın üzerinden bir yıldan az bir zaman geçmişken, ABD Başkanı Donald Trump, Air Force One’ın yeni dizaynını gururla paylaştı.

ABC News’den George Stephanopoulos’a konuşan Trump, “George, şuna bir bak” diyerek ABD başkanlarının makam uçağı olarak kullanılan Air Force One’un yeni görünümüne dair taslakları gösterdi.

Trump, “İşte bu yeni Air Force One’ınız. Bunu diğer başkanlar için de yapıyorum sadece kendimi için değil” diye konuştu.

Taslaklarda Air Force One’ın ikonik gök mavisi-beyaz görünümünün ABD bayrağındaki gibi kırmızı-beyaz ve mavi ile değiştirildiği göze çarptı. Bu üç rengin değişik kombinasyonları olduğunu söyleyen Trump, “Farklı seçeneklerimiz var. Hepsi birbirinden biraz farklı” dedi.

Pres. Trump reveals historic redesign of Air Force One during exclusive one-on-one with @ABC News' @GStephanopoulos. https://t.co/V4fGQ8bGVz pic.twitter.com/ZUc9RfU4g2 — ABC News (@ABC) 13 Haziran 2019

​ANLATAMAYACAĞI DETAYLAR VARMIŞ

Başkanlık uçağının ait olduğu Boeing 747-200B filosunu kast eden sunucu Stephanopoulos’un “Peki çerçeve hâlâ 747 mi” sorusunu üzerine ise Trump, şu bilgiyi verdi, “Evet, bu bir 747, ama çok daha büyük, kanat açıklığı daha fazla.”

Ancak Trump taslakları paylaşma konusunda her ne kadar heyecanlı olsa da bazı ayrıntılarda susmayı tercih etti ve “Bir takım sırlar var. Bilirsin, konuşmamamız gerektiğini düşündüğüm bir çift sır var” dedi.

"Here's your new Air Force One."



Pres. Trump shows @GStephanopoulos mock-ups of his vision for the next generation of the presidential aircraft during an exclusive @ABC News interview. https://t.co/9SiLyaVVjy pic.twitter.com/bdlDZMns8Q — ABC News (@ABC) 13 Haziran 2019

​YILLAR SONRA MÜDAHALE ETMİŞTİ

1962 yılında eski Amerika Başkanı John F. Kennedy'nin tasarlattığı Air Force One uçaklarına yıllar sonra Donald Trump müdahale etmişti.

Geçen sene temmuz ayında Trump, artık yaşlanan filonun dizaynını modernize etme konusunda niyetini açıklamıştı.

Uçaklarda 100 kişiye yemek yapılabilecek iki tane mutfak, her zaman doktoru hazır bulunan bir operasyon odası, bir duş, büyük bir ofis ve konferans salonu ile bir başkanlık süiti bulunuyor.

Üstün askeri teknoloji ile donatılan uçak bir füze tarafından saldırıya uğradığı takdirde bile iletişim ekipmanlarını ve savunmasını hazır hale getirecek şekilde tasarlandı.