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17:28 13 Haziran 2019
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    ABD Temsilciler Meclisi

    Demokrat kadın vekilden Cumhuriyetçi erkek vekillere: Seks açlığı çekip kadınların tercih hakkıyla uğraşmanızdan bıktım

    © AA / Arşiv
    ABD
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    ABD Temsilciler Meclisi'nde Cumhuriyetçi erkek vekillerin sürekli kadınların kürtaj ve doğum kontrolü hakları aleyhine karar çıkarma çabalarına isyan eden Demokrat kadın vekil Norma Torres, mecliste bu kadar çok sayıda 'seks açlığı çeken' erkeğin kadınların tercih hakkı konusunda konuştuklarını duymaktan bıkkınlık ifade etti.

    © REUTERS / LAWRENCE BRYANT
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    ABD 2020 başkanlık seçimlerinin havasına girerken kürtaj ve doğum kontrolü tartışmaları yeniden hararetlendi.

    Kongre'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu oluşturan Demokrat Partililer Cumhuriyetçi Partililerin kürtaj ve doğum kontrolünü kısıtlama çabalarına karşı çıkarken, Kaliforniya eyaletinin Demokrat vekili Norma Torres'den ilginç bir çıkış geldi.

    Doğum kontrolü ve aile planlaması hizmetlerine erişimi kısıtlamaya yönelik tasarruf tasarısının görüşülmesi sırasında, Torres, Cumhuriyetçi erkek vekilleri 'seks açlığı çekmekle' eleştirdi.

    © REUTERS / JEENAH MOON
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    "Bu salonda bu kadar çok sayıda seks açlığı çeken erkeğin kadınların tercih hakkı konusunda konuştuklarını duymak bezdirici" diyen Demokrat kadın vekil, "Kadınların doğum kontrolü burada tartışılacak bir konu değil" diye altını çizdi. 

    Salondan tepkiler yükselirken Cumhuriyetçi vekil Rob Woodall, Torres'e, o sözünü değiştirip değiştirmeyeceğini sordu.

    GERİ ÇEKERKEN DE İĞNELEDİ

    © REUTERS / ELIJAH NOUVELAGE
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    Bunun üzerine "Karşı partideki mevkidaşlarımı memnun edecekse salondaki seks açlığı çeken erkeklerle ilgili açıklamamı geri çekiyorum" karşılığını veren Torres, şöyle devam etti:

    "Meclis Genel Kurulu ya da meclis komisyonunda bir kadın olarak ne tür aile planlaması yapılması gerektiğine dair akıl fikir verilmesine maruz kalmak, bezdirici. Ben bunları kendi hakkım olarak kendi doktorumla konuşurum."

    "Bunun her gün Temsilciler Meclisi'nde Amerikan kadınlarından esirgenen bir şey olması çok yazık."

     

    Etiketler:
    doğum kontrol, aile planlaması, kürtaj, Cumhuriyetçi Parti, Demokrat Parti, Temsilciler Meclisi, ABD
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