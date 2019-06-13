Demokrat kadın vekilden Cumhuriyetçi erkek vekillere: Seks açlığı çekip kadınların tercih hakkıyla uğraşmanızdan bıktım

Kongre'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu oluşturan Demokrat Partililer Cumhuriyetçi Partililerin kürtaj ve doğum kontrolünü kısıtlama çabalarına karşı çıkarken, Kaliforniya eyaletinin Demokrat vekili Norma Torres'den ilginç bir çıkış geldi.
Doğum kontrolü ve aile planlaması hizmetlerine erişimi kısıtlamaya yönelik tasarruf tasarısının görüşülmesi sırasında, Torres, Cumhuriyetçi erkek vekilleri 'seks açlığı çekmekle' eleştirdi.
"It is tiring to hear from so many sex-starved males on this floor to talk about a women’s right to choose.”— ABC News (@ABC) June 12, 2019
Democratic Rep. Norma Torres took aim at her male GOP colleagues and their positions on abortion rights during debate over a spending bill. https://t.co/mLd8PbHyUJ pic.twitter.com/APRukJO1w7
Salondan tepkiler yükselirken Cumhuriyetçi vekil Rob Woodall, Torres'e, o sözünü değiştirip değiştirmeyeceğini sordu.
GERİ ÇEKERKEN DE İĞNELEDİ
Bunun üzerine "Karşı partideki mevkidaşlarımı memnun edecekse salondaki seks açlığı çeken erkeklerle ilgili açıklamamı geri çekiyorum" karşılığını veren Torres, şöyle devam etti:
"Meclis Genel Kurulu ya da meclis komisyonunda bir kadın olarak ne tür aile planlaması yapılması gerektiğine dair akıl fikir verilmesine maruz kalmak, bezdirici. Ben bunları kendi hakkım olarak kendi doktorumla konuşurum."
"Bunun her gün Temsilciler Meclisi'nde Amerikan kadınlarından esirgenen bir şey olması çok yazık."
#NEW: California Rep. Norma Torres refers to her male colleagues as “sex-starved males” during a debate on a spending bill to limit abortion rights. She withdrew her statement, but added, “contraception for women isn’t something to be debate here.”@OANN— Chloe Salsameda (@ChloeSalsameda) June 12, 2019
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