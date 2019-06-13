Bloomberg: Türkiye, YPG güçlerinin elindeki ağır silahları toplaması için ABD'ye baskı yapıyor

Bloomberg'e konuşan yetkili, Türkiye'nin ABD'den Suriye'de desteklediği YPG'li savaşçıları sınırın 30-40 km güneyine gitmelerini sağlamalarını, ayrıca YPG'li güçlere tedarik ettiği ağır silahları alarak Türkiye'nin kontrolündeki güvenli bölgeye getirmesini istediğini aktardı.

BBC Türkçe'nin haberine göre Türk yetkili ayrıca, YPG ile "doğrudan temaslar yürütüldüğüne ilişkin" iddiaların doğru olmadığını söyledi.



Türkiye, YPG'yi, PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak görüyor ve bu yapıyla ilişkili DSG gibi örgütlerin de ‘terör örgütü’ olarak kabul edilmesini istiyor. Ancak, Başta ABD olmak üzere Batılı güçler, Ankara’nın bu tezini kabul etmiyor. Ankara, ayrıca YPG'ye silah verilmesine de sert bir şekilde karşı çıkıyor.



Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı açıklamada "Suriye'de sınırlarımız boyunca oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu, Cerablus-Afrin hattında, Kuzey Irak sahasında nasıl kırdıysak Fırat'ın doğusunda da aynı şekilde paramparça edececeğiz" ifadelerini kullanmıştı.