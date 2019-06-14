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12:40 14 Haziran 2019
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    Trump'tan Kim Kardashian'ın hukuk macerasına destek: İyi genleri var, en başarılı avukatlardan biri olacak

    © REUTERS / KEVIN LAMARQUE
    ABD
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    Avukat olma hevesiyle staja başlayan Kim Kardashian ile bir kez daha bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump, ünlü yıldızın avukat olan babasını işaret ederek, “İyi genlere sahip, en başarılı avukatlardan biri olacak” yorumunu yaptı.

    Bir Beyaz Saray ziyareti daha gerçekleştiren ABD’li reality şov yıldızı Kim Kardashian, tekrar suç işlememeleri için mahkûmlara iş eğitimi verilmesi gibi alanlarda yapılacak ceza hukuku reformuna destek verdi. 

    Donald Trump - Kim Kardashian
    © Fotobank.ru/Getty Images/ Twitter
    Kim'e niyet, Kim'e kısmet: Trump, Kardashian ile buluştu
    Ünlü yıldızı, “çok özel bir konuk, adalet reformunun güçlü savunucusu” olarak sunan Donald Trump, “Duydum ki, hukuk eğitimi almaya başlamış. Eğlence dünyasındaki en başarılı kişilerden biri ve yakında en başarılı avukatlar arasında olacak” dedi.

    Kardashian’ın ünlü bir avukat olan babası Robert Kardashian’ı hatırlatan Trump, “Babasını tanırdım ve size söyleyeyim, (Kim Kardashian) iyi genlere sahip –her şey için genleri iyi” ifadelerini kullandı.

    O.J. SIMPSON'I BERAAT ETTİRMİŞTİ

    1994'de eşini öldürmekle suçlanan O.J. Simpson'ın da avukatlığını üstlenen Robert Kardashian, davanın sonunda Simpson'ın beraat etmesini de sağlamıştı.

    Kim Kardashian ise, şiddet içermeyen uyuşturucu suçuna rağmen ömür boyu hapis cezası alan ve 21 yıldır içeride olan beş çocuk annesi Alice Marie Johnson’ın affedilmesi için verdiği çabayla gündeme gelmişti. ABD’li yıldız, bu durumu Trump’la da görüşmüştü.

    Bu deneyimin avukat olmak için kendisine ‘ilham verdiğini’ söyleyen Kardashian , San Francisco'da bir hukuk bürosunda dört yıl sürecek bir staja başladığını açıklamıştı.

    KARDASHIAN: FARK YARATMAK İSTEDİM

    Donald Trump - Kim Kardashian
    © Fotobank.ru/Getty Images/ Twitter
    Kim Kardashian: Trump aradığında çıplaktım
    Trump’ın ardından sonra kürsüde bir konuşma yapan Kim Kardashian, Donald Trump’a övgüler yağdırarak “Ceza hukuku konusundaki tutkulu yaklaşımı gerçekten dikkate değer” dedi.

    Kardashian, “İçerideki kimseyle bağlantım olmadığı için gittiğim onlarca farklı cezaevinde bu kadar fazla zaman geçirdikten sonra, hayatımda gerçekten fark yaratmak ve doğru olanı yapmak istediğim bir noktada olduğumu hissediyorum. Ama nasıl olacağını ya da gerçekten neler yaşandığını tam olarak bilemiyorum” dedi.

    Kardashian ayrıca, cezasını tamamlayan mahkûmların dışarı çıktıktan sonra topluma tekrar kazandırılmasını amaçlayan yeni bir programı da açıkladı. Buna göre, eski mahkûmlara iş görüşmelerine gidebilmeleri için ortak otomobil kullanımı ve önceden para yüklenmiş kartlar gibi imkânlar tanınacak.

    Etiketler:
    Robert Kardashian, O. J. Simpson, cezaevi, mahkum, Avukat, Donald Trump, Kim Kardashian, Beyaz Saray, ABD
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