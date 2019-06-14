ABD'nin en büyük insan kaynaklı çevre krizlerindendi: 100 bin kişiyi etkileyen su kirliliğinde tüm suçlamalar düşürüldü

ABD’nin Michigan eyaletinde bulunan Flint bölgesinde 2014’te içme suyuna kurşun karışmasıyla başlayan ve ölümlere yol açan krizde yargılanan son sekiz görevli hakkındaki tüm suçlamalar düşürüldü. Olay, ABD’nin en büyük insan kaynaklı çevre krizlerinden biri sayılıyordu.

Ocak ayındaki seçimin ardından dosyayı devralan Michigan Başsavcısı Fadwa Hammoud, önceki savcıların ‘tüm delilleri takip etmediğini’ savundu ve konuyla daha derin bir araştırmaya ihtiyaç olduğunu belirtti.

SORUŞTURMA SİL BAŞTAN

Bu kararla birlikte soruşturma en baştan başlayacak. Tüm sanıklara yeni suçlamaların yöneltilebileceği belirtildi.

Başsavcı Hammoud, ‘milyonlarca dosya’ diyerek açıkladığı delilleri ancak tesliminin bu hafta tamamlandığını açıkladı. Kanıtları incelemek için bir ekip kurduklarını belirten Hammoud, “Flint sakinlerinin hak ettiği cevapları bulmak ve sorumluların hesap vermesini sağlamak için şu anda olabilecek en iyi pozisyondayız” dedi.

Flint Belediye Başkanı Karen Weaver da kararı memnuniyetle karşıladı ve “Tam bir soruşturmayı hak ediyoruz” dedi.

© AFP 2019 / MARK WILSON Dava sürecini başından beri takip eden Flint halkı, görülen duruşmalara muslukarından akan zehirli suları gösteren şişelerle katılıyordu.

FLINT HALKI ŞÜPHELİ: YAŞADIĞIMIZ ONCA ŞEY ÖNEMLİ DEĞİLMİŞ GİBİ

Flint sakinleri ise karara şüpheyle yaklaştı.

Onlardan biri olan LeeAnne Walters, AP haber ajansına yaptığı açıklamada, “Yeni suçlama yapılıp yapılmayacağını bilmiyoruz. Onur kırıcı gibi geliyor, sanki yaşadığımız onca şeyin bir önemi yokmuş gibi. Şehrimiz zehirlendi, çocuklarım sağlık sorunları yaşıyor ve tüm bunlardan sorumlu olanlar hakkındaki suçlamalar düşürüldü” ifadelerini kullandı.

ÜÇ YIL GEÇTİ, TÜM SORUMLULAR DIŞARIDA

Soruşturmanın başlamasından itibaren geçen üç yılda, be denli büyük bedellere yol açan bir çevre krizi yaşanmasına karşılık henüz resmi olarak cezaevinde bulunan bir yetkili yok.

15 sanıktan yedisi suçunu itiraf ederek ceza indirimi aldı ve bunun da sicillerinden silinmesi bekleniyor. Suçlama yöneltilen diğer sekiz yetkili arasında Nick Lyon’ın yanı sıra eski Michigan tıbbi birim yöneticisi Eden Wells ile eyalet tarafından atanan iki acil durum idarecisi bulunuyor.

Sanıklar arasında yer alan eski Flint sağlık direktörü Nick Lyon, kasıtsız adam öldürmeyle suçlanıyor. Lyon, su kirliliği nedeniyle ortaya çıkan lejyoner hastalığı salgını konusunda halkı zamanında uyarmamakla itham ediliyor.

ABD’NİN EN BÜYÜK KRİZLERİNDEN BİRİ: 12 KİŞİ ÖLDÜ, 100 BİN KİŞİ ETKİLENDİ

Michigan’ın en büyük kenti Detroit’le beraber, Amerikan otomobil endüstrisinin kalbi olarak bilinen Flint bölgesinde yaşanan su krizinden en az 100 bin kişi etkilendi.

Huron Nehri’nden su ihtiyaçları karşılanan Flintlilerin su kaynağı Nisan 2014’de ‘para tasarrufu’ gerekçesiyle değiştirildi. Şebekeye kurşun kirliliği bulunan ve kamu sağlığı tehlikeye atan zehirli Flint Nehri suyu bağlandı.

Eskimiş su şebekesindeki metallerin suya karışmasını engelleyecek paslanma önleyici bir sistem kurulmayınca, şehir suyuna ağır metaller ve özellikle kurşun karıştı.

Bu değişim 12 kişinin ölümüne neden olurken, onlarca insanı etkileyen lejyoner hastalığı salgınına da yol açtı.

Dönemin ABD Başkanı Barack Obama ise kameraların önünde filtreden geçirilen suyu içerek güvence vermeye çalıştı.

© REUTERS / Jim Young Flint'te yaşanan büyük kriz süresince halka pet şişelerle su dağıtıldı.

ETKİLERİ YILLARCA SÜRÜYOR

2015 Eylül ayında yapılan bir çalışma, su kaynağı değiştikten sonra bebek ve çocukların kanındaki kurşun oranının iki katına çıktığını gösterdi. Başka bir araştırma, Flint’teki evlerin en az dörtte birinde federal sınırın üstünde kurşun olduğunu ortaya koydu.

Toplamda 9 bin çocuğun kirlilikten etkilendiği tahmin ediliyor. Çocuklukta fazla kurşuna maruz kalmak ileride düşük IQ, böbrek yetmezliği gibi hastalıklara neden olabiliyor.