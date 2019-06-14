Trump: Körfez'deki tankerlere İran saldırdı

Fox News'a demeç veren ABD Başkanı Donald Trump, Umman Körfezi ve Hürmüz Boğazı'ndaki tankerlere saldırının sorumlusunun İran olduğuna dair yönetiminin söylemini tekrarladı. "İran'ı nasıl durduracaksınız" sorusunu "Göreceğiz" diye yanıtlayan Trump, Boğaz'ın kapanmayacağını, kapansa bile bunun uzun sürmeyeceğini savundu.

ABD'de muhafazakar şahinlerin bir numaralı yayın organı Fox News'a konuşan Trump, Körfez'de petrol tankerlerin saldırıya uğradığı haberleriyle ilgili "İran yaptı" diye kesin konuştu.

Ellerindeki kanıtların her yerinde İran'ın imzasının olduğunu ileri süren ABD Başkanı, ABD ordusunun yayımladığı görüntüleri kanıt olarak gösterdi.

Sözkonusu görüntüler, İran Devrim Muhafızlarına ait bir devriye botunun Umman Körfezi'nde saldırıya uğrayan tankerlerden birinden patlamamış mayınları topladığını iddia ediyordu.