Bloomberg muhabirleri hakkında dava açılmıştı: ABD, ifade ve basın özgürlüğüne saygı çağrısı yaptı

ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği, Bloomberg haber ajansının iki muhabiri hakkında dava açıldığını duyurmasının ardından Twitter hesabından 'ifade ve basın özgürlüğünün' korunması çağrısı yaptı.

ABD Büyükelçiliği'nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "İfade ve basın özgürlüğü demokrasiyi güçlendirir ve bu özgürlüğün her yerde korunması gerekir. Gazetecileri mesleklerini icra ettikleri için suçlamak, bu evrensel prensibe aykırıdır" ifadelerine yer verildi.

İfade ve basın özgürlüğü demokrasiyi güçlendirir ve bu özgürlüğün her yerde korunması gerekir. Gazetecileri mesleklerini icra ettikleri için suçlamak, bu evrensel prensibe aykırıdır. — US Embassy Turkey (@USEmbassyTurkey) 14 Haziran 2019

​Bloomberg, dün gece Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) şikayeti üzerine hazırlanan iddianamenin kabul edildiğini ve iki muhabirleri hakkında dava açıldığını duyurmuştu. Wall Street Journal da davanın aralarında Bloomberg muhabirleri ile ekonomistlerin de olduğu 38 kişiyi kapsadığını duyurdu.